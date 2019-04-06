06 Nisan 2019 17:10

Sarıkamış Mescitli köyünde “cıva” paniği: 8 kişi tedaviye alındı

Sarıkamış Mescitli köyünde cıva olduğu tahmin edilen madde korkuttu. Kesin sonuç için bulunan madde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edildi.

Sarıkamış Mescitli köyünde “cıva” paniği: 8 kişi tedaviye alındı

Fotoğraf: DHA

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    Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Mescitli köyünde çocukların 3 ay önce bulup oynadığı cıva olduğu tahmin edilen madde nedeniyle 2 aileden 8 kişi, hastanede tedaviye alındı.

    İki evde ve okul çevresinde yapılan dedektörlü taramada herhangi bir bulguya rastlanmadı.

    Mescitli köyünde yaşayan çocuklar, 3 ay önce bir kutu içerisinde madde buldu. Bununla bir süre oynayan çocuklar ve ailelerinde halsizlik, yorgunluk ve ağrı şikayeti ortaya çıktı. Sarıkamış ve Kars’taki hastaneye giden Demir ve Aygün ailelerine doktorlar bir teşhis koyamadı. Son olarak geçen hafta Erzurum’daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Selahattin Demir ve 3 çocuğu ile Güven Aygün, eşi ve 2 çocuğu tedavi için hastaneye yatırıldı. Doktorların tetkikleri sonucu cıva olma ihtimaline karşı Erzurum’daki AFAD ekipleri Mescitli köyüne gönderildi. Köye gelen AFAD ekipleri, okulda ve çocukların evlerinde inceleme yaptı. Dedektörlerle tarama yapılan aramada, herhangi bir bulguya cihazla rastlayamayan ekipler, vatandaşların tarifi üzerine köy içerisindeki alanda bir şişe buldu.

    Görsel olarak cıvaya benzeyen maddeye, tarama cihazı olumlu yanıt vermedi. Ekipler, bulunan maddenin içeriğinin tespiti için şişeyi Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim etti. (Kars/DHA)

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