Otomotiv ihracatı martta da düştü

Otomotiv pazarının yurt içinde ilk çeyrekte yüzde 44,2 daralmasının ardından, sektörün ihracatındaki düşüş de ikinci aya taşındı. Yurt içinde daralmasını sürdüren otomotiv sektörünün, şubat ve mart aylarında ihracatta gerilemesi dikkati çekerken ilk çeyrekte sektörün dış satımının yüzde 5,7 düştüğü görüldü.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın ilk çeyreğinde 2018’in aynı dönemine kıyasla Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 44,2 daralırken, bu dönemde otomotiv endüstrisi 7 milyar 758 milyon 752 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu ihracat rakamı geçen yılın ocak - mart döneminde 8 milyar 225 milyon 557 bin dolar düzeyinde bulunuyordu. Bu da sektörün ihracatının geçen bir yıllık sürede yüzde 5,7 azaldığını ortaya koydu. Öte yandan aylık gelişime bakıldığında, otomotiv sektörünün ilk çeyrekteki ihracatının azalmasında şubat ve mart aylarındaki dış satım rakamlarının etkili olduğu görüldü. Geçen yıla göre ocakta 42,6 milyon dolar artıda bulunan sektörün ihracatı, şubatta 250,9 milyon dolar ve martta da 258,9 milyon dolar geriledi.

Böylece Türkiye’nin 44,6 milyar dolarlık ilk çeyrek ihracatından yüzde 17,4 pay alan sektör, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 467,1 milyon dolarlık daha az ihracat gerçekleştirdi.

EN FAZLA İHRACAT KAYBI İTALYA’DA

Otomotiv endüstrisi ihracatında en fazla düşüş yaşanan ülkeler listesinde başı İtalya çekti. Sektörün İtalya’da ihracatı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 256 milyon 168 bin dolar azalarak 687 milyon 902 bin dolara geriledi. İtalya’nın ardından Almanya’ya 120 milyon 457 bin dolarlık, İran’a 82 milyon 990 bin dolarlık kayıp yaşandı. (İstanbul/AA)