367. F Oturumu: Hasta mahpus Ali Kurban serbest bırakılsın

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, 367. F Oturumu'nda hasta mahpus Ali Kurban'ın durumuna dikkat çekti. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi önünde gerçekleşen eylem de, "Tecrit öldürür, dayanışma yaşatır", "367. F oturması hasta mahpus Ali Kurban serbest bırakılsın" pankartı açıldı.

'TECRİDİN KALDIRILMASI İÇİN GEREKLİ ADIMLAR ATILSIN'

367. haftanın basın açıklamasını, İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu’ndan Hatice Onaran okudu. HDP Milletvekili Leyla Güven'in İmrali Hapishanesi'nde yasalara ve sözleşmelere aykırı olan tecridin son bulması için başlattığı açlık grevinin bugün 150. gününde olduğunu hatırlatan Onaran, "1 Mart'tan itibaren hapishanelerde kitlesel katılımla birlikte binlerce mahpus aynı taleple açlık grevinde. 16 Mart 2018'de açlık grevine başlayan mahpusların durumu kötüye gitmekte, sıvı almakta zorlanmaktadırlar. İnsan hakları savunucuları olarak, mahpusların taleplerini haklı buluyoruz ve daha fazla insanın yaşamını kaybetmemesi için tecridin kaldırılmasına dair gerekli adımların atılmasını istiyoruz" dedi.

367. F oturmasında hasta mahpus Ali Kurban'ın durumuna dikkat çeken Onaran, yüksek tansiyon, böbrek, prostat ve psikolojik sorunları ile yaşama tutunmaya çalışan Ali Kurban ve tüm ağır hasta mahpusların serbest bırakılmasını istediklerini vurguladı.

Açıklamanın ardından "İnsanlık onuru işkenceyi yenecek", "İnsan haklarıyla insandır" sloganı ile eylem son buldu. (İstanbul/EVRENSEL)