Zf Lemförder’de TİS imzalandı: Yüzde 40,42 zam

Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu İzmir Çiğli ZF Lemförder fabrikasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşçi ücretlerinde yüzde 40,42 artış gerçekleşti. İzmir Çiğli’deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan, otomotiv parça üreticisi Alman ZF Lemförder Şirketi ile işyerinde örgütlü olan DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası İzmir Şubesi arasında yeni dönem toplu iş sözleşmesi bağıtlandı.

4 aydır süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde grev kararı ilanı sonrası anlaşma sağlanabildi. 3 Nisan 2019 günü, işçilerin onayı ile imzalanan sözleşmeye göre ilk yıl için yevmiyelere 5 TL/saat (yüzde 40,42) zam yapılırken iki yıl için de enflasyon + 2 puan oranında anlaşıldı. Ayrıca sosyal yardımlara da yüzde 25 ile yüzde 34 oranında zam yapıldı. Yapılan artışlarla işçilere ortalama (ücret, ikramiye, çocuk, yakacak, aile yardımı) ayda net bin 253 TL artış sağlanmış oldu.

İDARİ MADDELERDE DEĞİŞİKLİK

Toplusözleşme ile ücret ve sosyal haklar dışında da birçok idari maddede değişiklik yapıldı. Sendika tarafından yapılan açıklamada “Bu sözleşmeyle ilk kez; işçileri mağdur eden vergi dilimleri nedeniyle yıl içinde artan vergi oranlarını telafi edebilmek, işçilerin vergi dilimleri artışından kaynaklı hak kayıplarını engellemek amacıyla verdiğimiz mücadele sonucu yeni bir madde olarak, ‘Aile Yardımı’ toplusözleşmeye alındı. Sözleşmeye göre; birinci yıl için ayda net 130 TL tutarında aile yardımı yapılır. Sözleşmenin ikinci yılında Devlet Memurları Kanunu kapsamında belirlenecek tutarın özel sektör işverenlerine tanınan üst limitinin 0,85 ile çarpımıyla bulunacak tutar her ay net olarak ödenecek, böylece aile yardımından kesilen gelir vergisi artan vergi dilimlerinden etkilenmeyecek. 2019 yılında metal iş kolunda farklı sendikalarda örgütlü yüz bini aşkın metal işçisini ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşme görüşmeleri öncesinde; DİSK Birleşik Metal-İş üyesi metal işçilerinin, kararlı duruşları ve mücadeleleri ile sağladığı bu kazanımlar daha bir önem kazanmaktadır” denildi.

Dünya çapında 40 farklı ülkede faaliyet gösteren ve 140 bin çalışana sahip olan Alman otomobil parçaları üreticisi ZF Lemförder’e bağlı İzmir’de, 420 işçi çalışıyor. (İzmir/EVRENSEL)