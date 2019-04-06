06 Nisan 2019 13:39
İnşaattan düşen Suriyeli işçi yaşamını yitirdi
Urfa'da çalıştığı inşaattan düşerek ağır yaralanan Halil Hamidaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: DHA
Urfa'da çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşerek ağır yaralanan Suriyeli Halil Hamidaş (30), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Eyyübiye Mahallesi'ndeki inşaatta kalıpçı olarak çalışan Halil Hamidaş, geçen 27 Mart'ta, dengesini kaybederek binanın 3'üncü katından beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi, çağrılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Halil Hamidaş, bu sabah yaşamını yitirdi.
4 çocuk babası Hamidaş'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. (Urfa/DHA)
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