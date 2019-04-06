06 Nisan 2019 11:01
Atatürk Havalimanının taşınması nedeniyle kapatılan yollar açıldı
Atatürk Havalimanının taşınması nedeniyle kapatılan tüm yollar trafiğe açıldı.
Fotoğraf: DHA
Atatürk Havalimanının, İstanbul Havalimanına taşınması nedeniyle kapatılan tüm yollar trafiğe açıldı. (DHA)
ETİKETLER: Atatürk Havalimanıİstanbul Havalimanı
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