İzmir Foça’daki cüruf alanında yine yangın çıktı

Metehan UD

İzmir

İzmir’in Foça ilçesinde Yeni Foça Mahallesi’nde, ormanlık alanın içinde faaliyet gösteren Egedemir Demir Geri Kazanım Madencilik Tesisinin sınırları içinde bulunan cüruf ve termik santral kül depolama alanında yangın çıktı.

Yangın sabah başlarken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ancak saatler sonra söndürülebildi. Yangınla birlikte kimyasal maddeler içeren atıklar nedeniyle gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi. Aliağa bölgesindeki demir-çelik fabrikalarından çıkarılan sıcak demir artıkları alana soğumadan taşınırken, yangının tesiste olmaması gereken kağıt ya da plastik tarzı atık yüzünden çıktığı düşünülüyor. Söndürme çalışmaları sırasında sıkılan sularla birlikte tehlikeli atıklar bir kez daha toprağa karıştı.

FOÇEP: ÖLÜME TERK EDİLDİK

Yangınla ilgili Evrensel’e konuşan Foça Çevre ve Kültür Platformu (FOÇEP) Sözcüsü Bahadır Doğutürk, bölge halkının ölüme terk edildiğinin altını çizerek “Bizi yavaş yavaş burada öldürecekler, bunun başka açıklaması yok. Bu kadar sahipsizliğin sonu bu. Tesise cüruf taşıyan kamyonların üzerinden dumanlar çıkıyor. Son bilirkişi incelemesinde de alanda yığılmış kağıt ve naylon atıklarını gördük. En ufak temas halinde de yangın çıkıyor. Cüruf dağı her geçen gün büyüyor ve artık yoldan görünür hale geldi. Atıkların toprakla temasının engelleyecek bir çalışma da yok. Bütün bir alana yapma imkanları yok. Yağmur ve bu tür durumlarda zehir etrafa yayılıyor ve yer altı sularına karışıyor. Artık son noktaya geldik. Foça’ya sahip çıkan yok mu?” dedi.

İzmir Foça'daki cüruf alanında yangın çıktı Fotoğraf: Foça Çevre ve Kültür Platformu

BU İLK YANGIN DEĞİL

Cüruf depolama tesisi daha önce de yangınlarla gündeme gelmişti. İtfaiye raporlarına göre önceki yangına, alanda bulunan plastik malzemenin kızışması neden olmuştu.

Bölgedeki demir, çelik, kağıt ve termik santrallerin “tehlikeli atık” niteliğindeki cüruflarının depolandığı tesis Gölyüzü mevkiinde hem su havzası hem birinci sınıf tarım arazileri üzerinde kurulu. Bölge de aynı zamanda İzmir’in kuzey ormanları da var. Bölge halkının itirazlarına ve açtığı davalara rağmen tesis kuruldu.