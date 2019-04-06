Atatürk Havalimanında son uçuş gerçekleşti

Atatürk Havalimanı, son kez tarifeli bir sefere ev sahipliği yaptı. Singapur'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'ndan havalanan THY uçağı, son uçuşunu 319 yolcuyla gerçekleştirdi.

Atatürk Havalimanı, THY'nin 02:45'deki İstanbul-Singapur seferinin ardından ticari uçuşlara kapandı. Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen 'büyük taşınma' operasyonu içinde bu sabah son kez yolcularına evsahipliği yaptı.

TK-54 SON SEFER OLDU

Atatürk Havalimanı'ndan yapılacak son sefer olan "TK - 54" sefer sayılı İstanbul-Singapur uçuşu için akşam saatlerinden itibaren yolcular dış hatlar terminaline geldi.

Bilet ve bagaj işlemlerini tamamlayan yolcular, pasaport kontrollerinin ardından uçağa yönlendirildi. Bazı yolcular Atatürk Havalimanı'nın kapanacak olması nedeniyle terminalde fotoğraf çekerken, aralarında bazı yolcular ise kontuardaki anı defterini imzaladı.

Ayrıca yolculara yönelik yapılan "Bu sizin için yapılan son çağrıdır, lütfen uçağa bininiz" gibi anonslar, Atatürk Havalimanı'nda bu kez çok farklı bir şekilde gerçekleşti. Belli aralıklarla son kez yapılan anonslarda, "Değerli yolcularımız, bir yüz yıl boyunca Türk sivil havacılığına hizmet veren İstanbul Atatürk Havalimanı bu akşam son uçuşun ardından tarifeli seferlere kapatılacaktır. TAV Havalimanları olarak 20 yılda 665 yolcuya hizmet sunmanın gururuyla teşükker ediyor ve iyi yolculuklar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

SON UÇUŞTA 319 YOLCU

Singapur'a gidecek "TC-JJY" kuyruk tescilli THY uçağı, 319 yolcusuyla saat 02.40'da Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti.

12 SAATLİĞİNE UÇUŞLAR DURDU

Öte yandan Singapur'a hareketi eden THY'nin tarifeli uçağının ardından, Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nda saat 02.40 ile 14.00 arasında yaklaşık 12 saat boyunca ticari yolcu uçuşları durduruldu. Çift taraflı ticari yolculu uçuşlara ara verilecek yaklaşık 12 saatlik kapanma döneminden sonra THY'nin ilk uçuşu saat 14.00’te İstanbul Havalimanı’ndan Ankara'ya gerçekeleşecek. (İstanbul/DHA)