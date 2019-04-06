Cezaevindeki Baluken hakkında SEGBİS odasına zorla getirilme kararı

HDP’nin tutuklu eski milletvekili İdris Baluken hakkında "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılmayı reddetmesi üzerine “SEGBİS odasına zorla getirilmesi” kararı verildi. Avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, "Biz hukukçular, SEGBİS odasına zorla getirilme uygulamasıyla ilk defa HDP'li milletvekilleriyle tanıştık. Böyle bir tanımı duyduk. Zorla getirilme, cezaevinde olmayan insanlar için uygulanır. Verilen bu karar usule, Anayasaya aykırı" dedi.

Çözüm sürecinde İmralı Heyeti'nde yer alan isimlerden biri olan, sonrasında dokunulmazlığı kaldırılarak tutuklanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Milletvekili İdris Baluken hakkında açılan davada mahkeme, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmayı reddeden Baluken hakkında dikkat çekici bir karara imza attı.

Baluken, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası partisinin 7 Ağustos 2016 tarihinde Batman'da düzenlediği "Darbeye Hayır" mitinginde CHP, MHP ve AKP'nin Yenikapıda düzenlediği ortak mitingi "Bir diktatörün etrafında tek lider, tek miting diyorlar" sözleriyle eleştirmişti.

Bu sözleri nedeniyle Buluken hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatlarını alenen aşağılama", "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlamasıyla Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 2'nci duruşması görüldü.

Sincan 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tutuklu bulunan Baluken, mahkemenin hakkında daha önce bu yönde aldığı karara uymayarak, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılmadı.

Duruşmada cezaevi ile sağlanan bağlantı sonrasında mahkeme heyetine yanıt veren görevli infaz koruma memuru, Baluken'in SEGBİS'le ifade vermek istemediğini bildirdi.

Bunun üzerine mahkeme heyeti, Baluken'in bir sonraki duruşmada SEGBİS odasına zorla getirilmesi yönünde Cezaevi Müdürlüğü’ne müzakere yazılmasına karar verdi.

AVUKATI: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKI YOK SAYILDI

Baluken'in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir ise, yaptığı savunmada müvekkili hakkında açılan davaların HDP Grup Başkanvekiliği yaptığı dönemde kamuoyuna yaptığı açıklamalardan ibaret olduğunu hatırlattı. Av. Baydemir, buna rağmen düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı yok sayılarak müvekkili hakkında çok sayıda dava açıldığını söyledi.

"YÜZ YÜZELİK İLKESİ İHLAL EDİLDİ"

2 buçuk yıldır tutuklu bulunan müvekkilinin hakkında bu süre içerisinde açılan tüm davalarda ifade verdiğini, savunma yaptığını, ancak Türkiye'nin farklı kentlerinde açılmış birçok dava olması nedeniyle hepsine yetiştirmesinin mümkün olmadığını belirten Yalçındağ, "Saydığım nedenler işin bir boyutudur. İşin başka bir boyutu ise SEGBİS üzerinden yapılan yargılamalarda yargılamanın yüz yüzeliği ilkesinin ihlal edilmesidir. Baluken'le birlikte tutuklu bulunan ve haklarında dava açılan birçok HDP'li milletvekili, duruşmalara katılarak savunma yapmak istedi, istiyor ama bunlar mahkemelerce reddediliyor" diye bu duruma itiraz etti.

"KARARI KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Duruşma sonrası mahkemesinin müvekkili hakkında verdiği “SEGBİS odasına zorla getirilme” kararını kabul etmenin mümkün olmdığını söyleyen Av. Yalçındağ, karara dair tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Verilen zorla getirme kararının hukuka aykırı olduğunun altını çizelim. Çünkü zorla SEGBİS odasına getirmek demek, bir insanı fiziki zor kullanarak odaya getirmek demektir. Buna hiç gerek yok. İşte geçmişte bu başka milletvekillerine yönelik yapıldı. Bu Figen Yüksekdağ'a yapıldı, Selma Irmak'a yapıldı. Biz hukukçular, SEGBİS odasına zorla getirilme uygulamasıyla ilk defa HDP'li milletvekilleriyle tanıştık. Böyle bir tanımı duyduk. Zorla getirilme, cezaevinde olmayan insanlar için uygulanır. Oysa ki burada zaten dört duvar arasında olan bir insandan, tutuklu bir insandan bahsediyoruz. Verilen bu karar usule, Anayasaya aykırı." (Diyarbakır/MA)