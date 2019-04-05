Çerkezköy'de eğitimciler, Necmeddin Kuyucu için bir araya geldi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Eğitim İş, Eğitim Sen ve Türk Eğitim-Sen üyeleri, Çerkezköy Belediyesi önünde toplanarak Gebze'de Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun öğrenci tarafından öldürülmesine tepki gösterdi.

"GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI İSTİYORUZ"

Demirören Haber Ajansının aktardığına göre Çerkezköy Belediyesi önünde toplanan eğitimciler adna ilk konuşmayı yapan Türk Eğitim-Sen Çerkezköy temsilcisi Alper Tunga Şahin, "Acımızın tarifi yok. 3 yavrumuz yetim kaldı. Daha kaç kurban verelim? Kaç ocağa daha ateş düşecek? Eğitim camiası kaygılı. Seyirci kalınıyor. Tedavi acilen başlamalı, hastalık ortadan kaldırılmalıdır. Yeter artık. Etkili, önleyici tedbirler ve caydırıcı yaptırımlar derhal hayata geçirilmelidir. Yetkilileri göreve davet ediyorum. Sadece acımızı paylaşmak, kınamak yetmez. Güvenli bir çalışma ortamı istiyoruz. Kaybettirilen itibarımızı, değerimizi istiyoruz" diye konuştu.

"ARTIK YETER"

Eğitim Sen Çerkezköy Temsilcisi Halil Bıyıklı da "Artık yeter. Acımız sonsuz. Meslektaşımızın ailesinin, sevdiklerinin, öğrencilerinin ve tüm eğitim ve bilim emekçilerinin acısını paylaşıyoruz" dedi.

Eğitim İş Çerkezköy temsilcisi Mehmet Tabak, "Okullarımız güvenli alanlar olmalı, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin can güvenliği mutlaka sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki, öğretmenlerimiz şiddete maruz kaldıkça, itibarsızlaştırıldıkça bu ülkenin yarınlara yürümesi mümkün olmayacaktır" diye konuştu.

Eğitimciler basın açıklamasında ellerinde, "Öğretmene şiddete hayır", "Öğretmenime dokunma" yazılı dövizler taşıdı. (HABER MERKEZİ)

Gebze'de binlerce eğitimci "Şiddete hayır" diyerek yürüdü