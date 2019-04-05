Van Barosundan TBB'ye Mehmet Şafi Alpgün ve Simin Atabay çağrısı

Van Barosu Genç Avukatlar Meclisi, hukuksuzlukla karşı karşıya kalan avukatlar Mehmet Şafi Alpgün ve Simin Atabay'ın durumu hakkında yazılı açıklama yaptı. Alpgün’ün staja başladığı tarihlerde bir inşaatta sigortasının kendisinden habersiz devam etmesinden kaynaklı, Atabay’ın ise siyasi bir davadan yargılamasının sürmesinden kaynaklı avukatlık belgelerini alamadıklarının belirtildiği açıklamada Türkiye Barolar Birliğine ve Metin Feyzioğlu’ya "Avukatlara sahip çıkın" çağrısı yapıldı.

"SGK DENETMENİ EVRAKLARI DİKKATE ALMADI"

Açıklamada Avukat Mehmet Şafi Alpgün'ün, Ankara Barosu Başkanlığına 27 Temmuz 2017'de yaptığı staj başvurusunun kabul edildiği ve 22 Ağsutos 2017'de Ankara Batı Adliyesinde staja başladığı belirtildi. Ancak Akgül'ün daha önce çalıştığı inşaat şirketinde 24 Temmuz 2017 tarihinden sonra herhangi bir fiili çalışması olmamasına rağmen sigorta kaydının şirket tarafından devam ettirildiği aktarıldı.

Alpgün'ün, staja başlamak için 25 Temmuz 2017'de SGK’den çıkardığı hizmet dökümünde bahsi geçen inşaat şirketinde sigortalı olduğuna dair herhangi bir kayda rastlanılmadığı belirtilen açıklamada, inşaat firmasının Akgül staja başladıktan sonra geriye dönük işe giriş kaydı oluşturduğu ve stajdan yaklaşık 16 gün sonrasına kadar firmada sigortalı gösterdiği belirtildi.

Açıklamanın devamında "Bahsi geçen inşaat firmasının fazladan sigorta kaydını yatırmış olduğu günler, staj yapılan günler ile çakıştığından avukatlık ruhsat talebi için Türkiye Barolar Birliği’ne yapılan ilk başvuruda Türkiye Barolar Birliği ruhsat talebini reddetmiş ve dosyayı Van Barosuna geri göndermiştir" denildi.

Açıklamada söz konusu günlerde Alpgün'ün inşaat şirketinde çalışıp çalışmadığının tespiti amacıyla SGK denetmeni atandığı belirtildi. Denetmene gerekli tüm ifadeler verilmesine ve gerekli evraklar sunulmasına rağmen bunların dikkate alınmadığının belirtildiği açıklamada "Eksik bir inceleme ve şahsi inisiyatifi ile bir rapor tutmuş ve söz konusu günleri çalışılan günler olarak kabul etmiştir. SGK denetmeni tarafından usule aykırı bir şekilde inisiyatif alınarak hazırlanmış rapor neticesinde meslektaşımızın 1 yıl boyunca tüm sorumluluklarını yerine getirerek ve staja engel bir durum olmadan yapmış olduğu avukatlık stajı geçersiz sayılmıştır" denildi.

"BAROLAR BİRLİĞİ REDDETME KOLAYLIĞINA KAÇIYOR"

Avukat Simin Atabay'ın ise staj süresi bittikten sonra kendi barosundan ve daha sonra Barolar Birliğinden onay alarak ruhsat başvurusunda bulunduğunun belirtildiği açıklamada, yargılandığı için Adalet Bakanlığının yargılama süreci sona erene kadar ruhsat talebinin bekletilmesi yönünde görüş bildirdiği söylendi.

Bu görüş sonrasında Barolar Birliğinin, Adalet Bakanlığının görüşüne uyduğunu ve ilk aşamada göstermiş olduğu olumlu tavrı terk ederek ruhsat talebine olumsuz yanıt verdiği belirtilen açıklamada emredici hükümler olmamasına rağmen Barolar Birliğinin siyasi suçlardan yargılanan avukatların başvurularını reddetme kolaylığına kaçtığı söylendi.

"YASAL BÜTÜN YOLLARI KULLANACAĞIZ"

Türkiye Barolar Birliğinin skandal bir karara imza attığı söylenen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde kamuoyunda sıkça yer bulmuş olan ve tepkilerle karşılanan gelişmeler de göz önüne alındığında Türkiye Barolar Birliği ve bu birliğin başkanı olan Metin Feyzioğlu’na meslek örgütümüz temel amaçlarını bir kez daha bu vesile ile hatırlatmak isteriz. Van Barosu Genç Avukatlar Meclisi olarak, yaşanmış olan bu hukuksuzluğa karşı yasal bütün yolları kullanacağımızı belirtir, Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulunu ve birlik başkanı Sn. Feyzioğlu’nu iyi niyetimizi korumakta bizleri zora sokan ve birliğin misyonu dışında olup halkı kutuplaştıran söylemler geliştirmek yerine meslektaşlarının yaşadığı ve yaşaması muhtemel olan hukuksuz uygulamalar karşısında ortak ses olmaya, dayanışmaya ve bulundukları konumun bilincine vararak bu konumun hakkını vermeye davet ediyoruz.” (Van/EVRENSEL)