HT Solar işçileri baskılara karşı eylem yaptı

HT Solar işçileri fabrika yönetiminin baskılarına karşı fabrika içerisinde yürüyüş yaparak baskıları protesto etti.

İstanbul Tuzla’da kurulu bulunan ve güneş paneli üretimi yapılan HT Solar fabrikasında, işçiler patronun baskısına karşı eylem yaptı. DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Gebze Şubesinin örgütlü olduğu HT Solar’da işçiler, yerlerinin zorla değiştirilmek istenmesine ve üretimi artırma baskısına karşı eylem yaptı. Fabrika içinde yürüyüş yapan işçiler sık sık “Baskılar bizi yıldıramaz”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları attı.

HT Solar işçileri, “Çalışma yerlerimizi zorla değiştiriyorlar. Makinede çalışanı depoya ya da temizliğe veriyorlar. Sayı baskısı durmadan artıyor, fazla üretim isteniyor. Bir kişinin iki makineye bakması için baskı yapılıyor” dedi. İşçiler yönetime baskılardan vazgeçmesi için çağrıda bulundu.

HT Solar Enerji’de daha önce patronun Birleşik Metal-İş üyelerini işten atması üzerine işçiler direniş başlatmış, patronun isteğiyle devreye kaymakam ve polis girmişti. Kaymakamın emri ve polisin “müdahale” tehdidiyle direniş bitirilmişti. (İstanbul/EVRENSEL)