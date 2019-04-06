06 Nisan 2019 04:08

Beyoğlu’da yurttaşlar: Dur denmesi gerekiyordu, halk bunu yaptı

Beyoğlu’da yurttaşlar AKP’nin ötekileştiren söylemlerinin ve ekonominin seçim sonuçlarında etkili olduklarını vurguladı.

Beyoğlu’da yurttaşlar: Dur denmesi gerekiyordu, halk bunu yaptı

Fotoğraf: Evrensel

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    Eylem NAZLIER
    İstanbul

    Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, AKP’nin seçim sonuçlarına itirazda bulunması sebebiyle mazbatasını henüz alamadı. AKP’nin ötekileştiren söylemlerinin, ekonominin seçim sonuçlarında etkili olduklarını vurgulayan Beyoğlu’da yurttaşlar, sürecin uzamasından dolayı AKP’te tepkili.

    Seçim sonuçlarının iktidara ders olmasını umduğunu ifade eden Yonca Gül şunları söyledi: “AKP’ye ders vermek için CHP oyumu verdim. Umarım bundan sonra halkı biraz ciddiye alırlar. Bir sürü kaynak kullandılar, seçimi kazanmak için. Seçimi kazandıklarına dair koca koca pankartlar asılmış, bu kimin cebinden gidiyor? Biz ay sonunu nasıl getireceğimizi düşünüyoruz. İyi bir ders oldu AKP’ye.”

    "HİZMET GELMEZSE CHP’YE BİLE OYUMU VERMEM"

    Ahmet isimli yurttaş ise “YSK’nin sürece hakim olması ve bu işi kısa sürede netleştirmesi gerekiyor, vatandaş olarak kimse oyunun heba edilmesini istemez. Burada CHP’ye büyük iş düşüyor, bu sürecin her aşamasında insanların bilgilendirilmesi gerekir. CHP’liyim ama her durumda CHP’ye oy vereceğim anlamına gelmiyor. Ben hizmet beklerim, eğer o hizmet gelmezse CHP’ye bile oyumu vermem” dedi.

    "OYLARA SAHİP ÇIKILMALI"

    Cengiz Bozkurt, “Kısmen de olsa ekonomik krizden dolayı AKP oy kaybetmişti. Ama benim CHP’ye oy vermemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, tehditvari, insanları birbirine düşüren söylemleri etkili oldu. Bir Kürt olarak bu söylemlere karşı İmamoğlu’ya oy verdim. Yeni bir yönetim, yeni bir başlangıç. Özellikle bu seçimde Kürtlerin oyunun İstanbul’da siyasi kaderi değiştirdiğinin fark ettirilmesi bile beni mutlu etti. Şimdi ne olacağını merakla bekliyorum. Ortada bir itiraz var. Bu itirazın neticesi umarım aleyhe olmaz. Olursa demokrasiye yapılmış bir darbe olur. CHP’liler halkın oylarına sahip çıkmalı” diye konuştu.

    "SEÇİMİ KAYBETMESİNİN NEDENİ EKONOMİ"

    Konuştuğumuz başka bir yurttaş da “Kendilerine oy veren seçmeni hep aşağıladılar. Seçim sürecinde AKP’li bir milletvekili, halka ‘Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar’ demişti. Şimdi onlar seçim sonuçlarına baksınlar” dedi.

    Başka bir yurttaş ise şunları söyledi: “Mümkün değil hile yok, hile nasıl olsun? Bütün güç kendi ellerinde. Kendileri bütün seçimlerde hile yaptılar. Kazandıkları zaman niye itiraz etmediler? Oturdukları koltukları vermek istemiyorlar. Seçimi kaybetmesinin nedeni ise ekonomi. İnsanlar pazara çıkamaz oldu. Yurttaşın işsizliği, yoksulluğu ile ilgilenmediler. İnsanları bıktırdılar. Birinin iktidara dur demesi gerekiyordu, bunu halk yaptı.”

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