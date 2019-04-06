Kağıthane halkı: Ekonomik kaygılar oyumuzu belirledi

Hasret KANAT

İstanbul

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin durumuna ilişkin Kağıthane’de konuştuğumuz yurttaşlar, oylarını baskı, geleceksizlik, ekonomik sıkıntılar çerçevesinde belirlediklerini söylüyor. Daha önce HDP’ye ve AKP’ye oy veren yurttaşlar bu seçimde bu kaygılarından dolayı büyükşehirde CHP’ye oy verdiklerini anlatıyor.

Güvenlik görevlisi Barış, aslında HDP seçmeni olduğunu ancak, değişim umuduyla CHP’ye oy verdiğini anlatıyor. “Yeter ki bu iktidardan kurtulalım. Geleceğimiz yok oluyor, bir çocuğum var yarınlarına dair kaygılıyım. Eşim KHK ile 2 yıl önce çalıştığı hastaneden kovuldu. Yarın benim işsiz kalmayacağımın garantisi yok” diyor.

Daha evvel AKP’ye oy verdiğini söyleyen Emrah bu kez CHP’ye oy verdiğini ifade ediyor. Nedeni de ekonominin kötüye gitmesi. Zira, Memleketi Niğde’den ailesini bırakarak İstanbul’a gelmek durumunda kalmış. “İstanbul’a yerleştim. Sırf işsiz kalmamak için. Ama burada da işler hiç iyi gitmiyor. Memlekette ailecek AKP ye oy veriyorduk. Burada AKP bizim için bir şey yapmadığını gördüm. Öldürmüyor ama verdiği asgari ücretle süründürüyor. İşsiz kalma korkusuyla CHP’ye oy verdim. İlk kez, kaybettiği büyükşehiri vermek istemiyor AKP ama oy verdiğimiz partiyi de yok sayarak yapamaz. O zaman demokrasiden bahsetmeyecek. Hakkıyla kazanana saygı duyacak. Biz AKP’ye oy vererek kazandırdık ama oy vermeyerek indirmesini de biliriz” dedi.

Tekstil işçisi olan Gülsüm ilk defa CHP’ye oy vermiş. Hem de bütün ailesi ile beraber. Gülsüm şöyle diyor: “CHP’ye HDP’liler de oy verdiği için terörist olduğunu söylediler. Ama ben atölyede HDP’ye oy vermiş arkadaşlarımla çalışıyorum diye terörist olmuyorum. Ya da Kürt bir atölyecinin yanında çalışınca ona terörist demiyoruz. Ama iş siyasette olunca terörist oluyor. Biz bile birbirimize terörist der durumuna geldik. Bizim içimize nifak tohumları koyarak ayrıştırmaya çalışıyor. Kürtler de bize FETÖ’cüsünüz, siz de teröristsiniz diyordu, çünkü AKP daha önce birlikte yürüdüğüne terörist dedi. Bizim bunda bir suçumuz yoktu. CHP’yi de FETÖ’cüler, PKK’lılar destekliyormuş. Bende bir AKP’li olarak destekledim. Ne sağlık ne eğitim ne iş kaldı memlekette. Hastaneye gitmiyoruz ama randevuyu 1 ay sonraya veriyorlar. Okula çocuk gönderiyoruz eğitim yok, işsiz kalmasın diye çıraklığa versek artık orada da iş yok nerede ekmek yiyeceğim.”