Gözaltında işkence gören 3 kişi ile gazeteci Akbaş serbest bırakıldı

Van'ın Erciş ilçesinde gözaltında polis işkencesine maruz kalan 3 kişi ile onlara dair haberi alıntılayarak paylaştığı için gözaltına alınan Gazeteci Sercan Akbaş ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

MA'nın haberine göre, Van’ın Erciş ilçesinde 5 Nisan'da dolaşmak için gittikleri Van Gölü kıyısında fotoğraf çektikleri sırada yanlarına gelen polislerce, "Özel Harekat’ın alanında fotoğraf çektiniz" denilerek gözlatına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İlçe Yöneticisi Recep Önal ile Mekan Beder ve Hakan Bozdağ isimli gençler, götürüldükleri özel harekat polislerine ait bir binada işkenceye maruz kaldı.

Gözaltındaki yurttaşlarda darpın izleri var.

Maruz kaldıkları işkencenin ardından haklarında "Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla işlem yapılan 3 kişi, Erciş Adliyesine çıkarıldı. Savcılık ifadeleri alınan 3 kişi, “adli kontrol şartı” ile serbest bırakıldı. Soruşturma dosyasına ise, “gizlilik” kararı getirildi.

Gözaltında alınan her 3 kişinin gözaltında işkenceye maruz kaldığına dair haberi, fotoğrafları ile servis eden Mezopotamya Ajansı'nın (MA) haberini alıntılayarak paylaşan “habererciş.com” isimli haber sitesinin yöneticisi Gazeteci Sercan Akbaş da 5 Nisan'da gece saatlerinde evi basılarak gözaltına alınmıştı. "Halkı kin ve nefrete teşvik etmek" iddiasıyla gözaltına alınan Akbaş, alınan savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Akbaş'ın evine yapılan baskın sırasında el konulan bilgisayarlarına "inceleneceği" gerekçesiyle el konuldu. (HABER MERKEZİ)