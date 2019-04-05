Erciş'te seçim sayımı bekleyen DBP yöneticisi ve 2 kişi gözaltında
Van Erciş'te adliye önünde seçim sayımını bekleyen DBP İlçe Yöneticisi Recep Önal ile Mekan Beder ve Hakan Bozdağ gözaltına alındı.
Fotoğraf: Pixabay
Van'ın Erciş ilçesinde, AKP'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı adliye önünde bekleyen 3 kişi gözaltına alındı.
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İlçe Yöneticisi Recep Önal ile Mekan Beder ve Hakan Bozdağ isimli yurttaşlar darbedilerek gözaltına alındı.
Görgü tanıklarının aktardığına göre darbedilerek ve sürüklenerek gözaltına alınan 3 kişi, Kaymakamlık binası altında bulunan emniyete ait büroya götürüldü. (HABER MERKEZİ)
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