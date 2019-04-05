HDP: İtiraz hakkı sadece iktidarın lehine kullanılıyor

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli seçim sonuçlarına yönelik itirazlarla ilgili yaptıkları açıklamada itiraz hakkının sadece iktidar lehine kullanılan hak olarak değerlendirildiğini belirtti

İktidarın seçim sonuçlarını hukuki ve ahlaki olmayan müdahalelerle değiştirmek, sandık iradesini gasbetmek için elindeki her türlü imkanı değerlendirdiği ifade edilen açıklamada; “İtiraz başvurusunda bulunmak demokratik bir hak iken, bu başvuru imkanı sadece iktidar lehine kullanılan bir hak olarak değerlendiriliyor. AKP-MHP ittifakının bu tutumunun demokratik meşruiyeti yoktur. Demokratik politik kültürden zerre kadar nasiplenmemiş bir tutumla ve anlayışla karşı karşıyayız” denildi.

Seçim güvenliğini sağlamak ve seçim sonuçlarının hakkaniyetle oluşmasını yerine getirmekle yükümlü olan il ve ilçe seçim kurullarının da hukuksuz ve haksız bir davranış içerisinde olduğu dile getirilen açıklamada şöyle denildi; “İl ve ilçe seçim kurullarının üstü olan Yüksek Seçim Kurulu da bu hukuksuzluğa seyirci kalmakta ya da bilerek müdahale etmemektedir. Tam bir kanunsuzluk hüküm sürmektedir. Yüksek Seçim Kurulu’nu uyarıyoruz. Çifte standart uygulamasına derhal son verilmesi yönünde bir tutum almazsanız, hukuken de etik olarak da hiçbir meşruiyetiniz kalmayacaktır.”

HDP’nin bariz deliller ve tutanaklar ile yaptığı itiraz başvurularının Muş başta olmak üzere birçok il ve ilçede reddedildiğinin altı çizilen açıklamada; “Bunu kabul edilemez buluyoruz. İstanbul’da AKP-MHP ittifakının yeniden sayım doğrultusunda baskı yoluyla aldırdığı kararlar vardır. Tam tersi bir uygulama ise bizim başvurularımızda izlenmektedir. İktidar baskısı yoluyla itirazlarımız ret ettirilmektedir. Son olarak Kars ilinde seçimin iptali için ittifakın yaptığı başvuruyu esastan görüşmek üzere karar alan Kars İl Seçim Kurulu’na ve dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu’na soruyoruz: Er ve erbaşlara oyları biz mi kullandırdık. Aylar öncesinde buna itiraz eden biz değil miydik? Yüksek Seçim Kurulu bizim itirazlarımızı ret etmedi mi? Hangi baskı ve yönlendirmeyle itirazı esastan görüşme kararı alıyorsunuz? Kars İl Seçim Kurulu’nun bu hukuksuz kararının kaldırılması için Yüksek Seçim Kurulu’na başvuruyoruz. Bu kararın derhal kaldırılmasını talep ediyoruz.”

“Seçim sonuçlarını şaibeli hale getirecek müdahalelere yönelmiş olan iktidar kaybetmenin öfkesi ile davranmaktadır” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Eğer Yüksek Seçim Kurulu da bu öfkenin bir parçası olarak ve diyet ödeme anlayışı ile davranacaksa, bu ülkede artık hiçbir seçimin demokratik meşruiyeti kalmamış olacaktır. Uyarıyoruz…” (HABER MERKEZİ)