Süper Lig'e verilen 3 haftalık ara bu akşam sona eriyor

Spor Toto Süper Lig heyecanı 3 haftalık aranın ardından devam ediyor. Bu akşam saat 20:30'da başlayacak Trabzonspor-Antalyaspor mücadelesi ile 27'nci haftanın perdesi açılacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve Hüseyin Göçek'in yöneteceği maçı beIN Sports 1 kanalı canlı olarak yayınlayacak.

SÜPER LİG'DE 27'NCİ HAFTANIN PROGRAMI

BUGÜN

20:30

Trabzonspor-Antalyaspor

6 NİSAN CUMARTESİ

16:00

Sivasspor-Kayserispor

Alanyaspor-Bursaspor

19:00

Galatasaray-Yeni Malatyaspor

7 NİSAN PAZAR

13:30

Kasımpaşa-Erzurumspor

16:00

Göztepe-Akhisarspor

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe

19:00

Başakşehir-Konyaspor

8 NİSAN PAZARTESİ

20:00

Çaykur Rizespor-Beşiktaş

TRABZONSPOR İLE ANTALYASPOR LİGDE 46'NCI KEZ KARŞI KARŞIYA

Trabzonspor ile Antalyaspor, bu akşam oynanacak maç ile ligde 46'ncı kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 45 maçta Trabzon ekibinin galibiyetlerde 27-8 üstünlüğü bulunuyor. Bu 45 maçta Trabzonspor 80 gol bulurken Antalyaspor ise 43 gol kaydetti.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan maç, 1-1'lik skorla sona ermişti.

27'nciyi haftaya girerken Trabzonspor 43 puanla 4'üncü sırada bulunurken Antalyaspor 35 puanla 7'nci sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR AVRUPA KUPALARI HEDEFİYLE GALİBİYET PEŞİNDE

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karman | Fotoğraf: Duygu Avunduk/AA

Ligde 43 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle ligde puan kaybı yaşamak istemiyor.

Spor Toto Süper Lig'de son 2 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Antalyaspor maçını kazanmaları halinde bu sezon 3 maçlık galibiyet serisini ikinci kez yakalamış olacak.

TRABZONSPOR'DA ONAZI VE NOVAK SAKAT, RODALLEGA CEZALI

Fotoğraf: Duygu Avunduk/AA

Bordo-mavililerde bu maç öncesi Onazi ile Novak'ın sakatlıkları bulunuyor, Rodallega ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde sakatlıkları düzelen Pereira ile Abdülkadir Ömür ise Antalyaspor karşısında forma giyebilecek.

ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KORKMAZ: İYİ BİR SONUÇ ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz | Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Trabzonspor'un bireysel olarak yetenekli oyunculara sahip olduğunu söyledi. Bülent Korkmaz, cezalı olan Chico'nun oynayamayacağını belirterek milli takımdan sakat dönen Celustka'nın durumunu ise maç gününe kadar takip edeceklerini aktardı.

Antalyasporlu futbolcu Doukara | Fotoğraf: Sinan Özmüş/AA

Takım oyununun kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Bülent Korkmaz, "Geçmiş maçlara baktığımızda, kazandığımız müsabakalarda takım halinde oynadık. Oyun disiplininden ve takım bloğundan kopmalar olunca, istediğimiz sonucu alamadık. Hem savunmada hem de hücumda takım halinde oynadığımızda, sahada istediğimizi yapabiliyoruz. Trabzonspor maçında bunu pekiştireceğiz. Trabzonspor'un bireysel olarak çok yetenekli oyuncuları var. Takım halinde oynadığımız sürece, bloklar arasındaki mesafeyi enine ve boyuna doğru yaptığımız sürece, baskı görebiliriz ama en azından o baskının sonucunun gelmesini de engelleyebiliriz. İyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu. (SPOR SERVİSİ)