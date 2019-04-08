08 Nisan 2019 22:15
Son Güncellenme Tarihi: 09 Nisan 2019 07:47

Süper Lig'de 27'nci hafta | Rize'de gol yağmuru: Rize 2-7 Beşiktaş

Süper Lig'de 27. haftanın son maçında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2'lik skorla mağlup etti.

GÜNCELLENDİ
Süper Lig'de 27'nci hafta | Rize'de gol yağmuru: Rize 2-7 Beşiktaş

Adem Ljajic, Rizespor karşısında 2 gol-3 asistle oynayarak geceye damga vurdu | Fotoğraf: Hakan Burak Altınöz/AA

    • Paylaş

    Spor Toto Süper Lig'de 27'nci hafta maçları tamamlandı. Haftanın son mücadelesi olan Rizespor-Beşiktaş maçı, siyah-beyazlıların 7-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

    Pazar gününün maçlarında lider Başakşehir, Konyaspor'u evinde 2-0 yendi ve Galatasaray'la arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Akhisarspor, deplasmanda Göztepe'yi yenerken Kasımpaşa da Erzurum'u mağlup etti.

    Dün oynanan maçlarda Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Galatasaray, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken Alanyaspor Bursaspor'u 1-0, Kayserispor Sivasspor'u 3-1'lik skorlarla mağlup etti. Haftanın açılış maçında ise Trabzonspor Antalyaspor'u 4-1 yendi.

    KARADENİZ'DE GOL YAĞMURU: RİZE 2-7 BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş, Rize'yi deplasmanda 7-2 mağlup etti, Burak Yılmaz maçta 1 gol kaydetti | Fotoğraf: Hakan Burak Altınöz/AA

    Tempolu başlayan maçta ilk golü 8'inci dakikada Vida'nın kafasıyla bulan kara kartal, 14'te Ljajic'in şık golüyle farkı 2'ye çıkardı. Daha sonra Beşiktaş üzerinde baskı kuran Rizespor, 42'de Vedat Muriç ile farkı düşürdü. İkinci yarıda da Beşiktaş'ı baskısıyla bunaltan Rizespor, 64'te Burak Yılmaz'ın golüne engel olamadı fakat 70'te Aberhoun ile farkı tekrar bire düşürdü. Burak Yılmaz'ın oyundan çıkmasıyla yerine giren Güven Yalçın 71, 82 ve 89'uncu dakikalarda bulduğu gollerle hattrick yaptı ve 7-2'lik skoru belirledi.

    Beşiktaş'ta 2 gol ve 3 asistle oynayan Adem Ljajic ile oyuna sonradan girerek hattrick yapan Güven Yalçın geceye damga vuran isimler oldu.

    Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u 7-2'lik skorla mağlup etti

    Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u 7-2'lik skorla mağlup etti

    Ligde 3'üncü sırada yer alan Beşiktaş, bu sonuçla 50 puana ulaştı. Çaykur Rizespor ise haftayı 34 puanla 11'inci sırada kapattı.

    BAŞAKŞEHİR HATA YAPMADI

    Başakşehir

    Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

    Lider Başakşehir, Konyaspor'u 50'de Marcio Mossoro, 69'da Edin Visca'nın golleriyle 2-0 yendi ve puanını 61'e çıkardı.

    Başakşehir böylece Galatasaray'la arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Konyaspor ise 35 puanla 9. sırada kaldı.

    ANKARAGÜCÜ İLE FENERBAHÇE YENİŞEMEDİ

    Fenerbahçe

    Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

    Ankaragücü'ne konuk olan Fenerbahçe, yenik duruma düştüğü maçtan 1 puanla ayrıldı: 1-1. Ev sahibinin golünü 42. dakikada Tyler Boyd atarken Fenerbahçe 67'de Hasan Ali Kaldırım'la eşitliği sağladı. Maçın 90. dakikasında yaşanan arbede sonucu Fenerbahçe'den Mehmet Ekici, Ankaragücü'den Hector Canteros kırmızı kart gördü.

    AKHİSAR, SONUNCULUKTAN KURTULDU

    Ege derbisinde Akhisarspor, Göztepe'yi deplasmanda 88. dakikada Helder Barbosa'nın golüyle 1-0 yendi. Akhisarspor böylece puanını 24'e yükseltti ve 17.'liğe yükseldi. Göztepe ise 27 puanla 16. sırada kaldı.

    KASIMPAŞA, ERZURUM'U YENDİ

    Günün ilk maçında Kasımpaşa, BB Erzurum'u 2-1 yendi. Kasımpaşa'nın golleri 29 ve 76. dakikada Fode Koita'dan geldi. Erzurum'un tek sayısı ise 61'de Samuel Eduok kaydetti.

    Kasımpaşa bu galibiyetle 37 puana ve 6.'lığa yükseldi. Erzurum ise 22 puanla haftayı son sırada tamamladı.

    GALATASARAY, BAŞAKŞEHİR'İ TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

    Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

    Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısında 3 puanı 3 golle kazanarak lider Başakşehir'le aradaki puan farkının açılmasına müsaade etmedi. Maçın 45+4 ve 89'uncu dakikalarında Galatasaray'ın kazandığı penaltıları gole çeviren Diagne, 50'nci dakikada Emre Akbaba'nın vuruşunda topun kendisine çarparak Yeni Malatyaspor kalesine girmesi sonucu hattrick yapmış oldu.

    Ligde ikinci sırada yer alan Galatasaray, bu galibiyetle puanını 55'e çıkardı ve lider Başakşehir'le olan puan farkının açılmasına müsaade etmedi. Yeni Malatyaspor ise 37 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

    Maçın 89'uncu dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltıda Belhanda penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçti. Daha sonra Belhanda'nın yanına gelen Diagne, kendisine bir şeyler söyledi ve topu Belhanda'dan aldı. Diagne'nin bu hareketi sonrası memnun olmayan bir yüz ifadesiyle yedek kulübesine bakan Belhanda'yı takım arkadaşları teselli etti.

    Galatasaraylı Diagne ve Belhanda arasında penaltı krizi yaşandı | Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

    TİMSAH İÇİN TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR: ALANYASPOR 1-0 BURSASPOR

    Alanyaspor, Bursaspor'u tek golle mağlup etti | Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

    Alanyaspor, sahasında misafir ettiği Bursaspor'u Cisse'nin 72'inci dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük görevine gelmesi sonrasında çıkış yakalayan Alanya ekibi, bu galibiyetle beraber puanını 37'ye yükseltti ve haftayı 7'nci sırada kapattı.

    Uzun zamandır ligde istediği sonuçları alamayan Bursaspor için ise tehlike çanları çalmaya başladı. Alanyaspor mağlubiyeti sonrası 28 puanla ligde 15'inci sıraya yerleşen yeşil-beyazlıların 16'ncı sıradaki Göztepe ile arasında sadece 1 puan fark var. 

    BÖLGE DERBİSİNDE SARI KIRMIZILILAR GÜLDÜ: SİVASSPOR 1-3 KAYSERİSPOR

    Kayserispor, Sivasspor'u 3-1 mağlup etti | Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

    Ligde iyi futbol oynayan iki komşu il ekibi Sivasspor ve Kayserispor'un mücadelesinde gülen taraf Kayserispor oldu.

    Sivasspor maça hızlı başlayan ve üst üste pozisyonlar yakalayan taraf oldu. Kazandığı penaltıyı da Kone ile gole çeviremeyen Sivasspor, daha sonra Kayserispor'un peşpeşe gelen gollerine engel olamadı. İlk yarısı Chery'nin 2 ve Tjaronn'un bulduğu tek golle 3-0 Kayserispor üstünlüğüyle biten maçta Sivasspor ikinci yarıda Erdoğan Yeşilyurt'la bir gol bulabildi ve maç 3-1 sona erdi.

    Kayserispor, böylelikle 36 puanla haftayı 8'nci sırada, Sivasspor ise 34 puanla 12'nci sırada kapattı.

    FIRTINA SONRADAN BASTIRDI: TRABZONSPOR 4-1 ANTALYASPOR

    Trabzonspor, Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti | Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

    Haftanın ilk maçında Trabzonspor, misafiri Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti ve zirveden kopmama hedefini sürdürdü.

    Maçta ilk golü daha 9'ncu dakikada Doukara ile Antalyaspor bulurken Nwakaeme 21'de Trabzonspor'un beraberlik golünü kaydetti. İkinci yarıda Ekuban, Olcay Şahan ve Murat Cem Akpınar'ın golleriyle galibiyete uzanan Trabzon ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma iddiasını da sürdürdü.

    Ligde 4'üncü sırada yer alan Trabzonspor, bu sonuçla puanını 46'ya yükseltti. Antalyaspor ise 35 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.

    SÜPER LİG'DE 27'NCİ HAFTANIN SONUÇLARI

    5 Nisan Cuma
    Trabzonspor 4-1 Antalyaspor

    6 NİSAN CUMARTESİ
    Sivasspor 1-3 Kayserispor
    Alanyaspor 1-0 Bursaspor
    Galatasaray 3-0 Yeni Malatyaspor

    7 NİSAN PAZAR
    Kasımpaşa 2-1 Erzurumspor
    Göztepe 0-1 Akhisarspor
    MKE Ankaragücü 1-1 Fenerbahçe
    Başakşehir 2- 0 Konyaspor

    8 NİSAN PAZARTESİ
    Çaykur Rizespor 2-7 Beşiktaş

    28. HAFTA PROGRAMI

    Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarının programı şöyle:

    12 Nisan Cuma:

    • 20.30 Bursaspor-Trabzonspor

    13 Nisan Cumartesi:

    • 16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe
    • 16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor
    • 19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir

    14 Nisan Pazar:

    • 13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü
    • 16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa
    • 16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor
    • 19.00 Fenerbahçe-Galatasaray

    15 Nisan Pazartesi:

    • 20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor 

    (SPOR SERVİSİ)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Anayasa Hukukçusu Kaboğlu: Seçime itiraz kurallar zorlanarak yapılıyor
    SONRAKİ HABER

    MHP'li Kozan Belediye Başkanı Nihat Atlı'nın başkanlığı düşürüldü
    YAZARLAR
    Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Seçimle gelinip seçimle gidilmez mi?

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Kazanılmış seçim korunmadan, ‘tekrar seçim’ de kazanılamaz

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Olağan şüpheliler

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Seçim ve geçim üzerine
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Zindaşti davasının firari sanığı İlhan Ünğan Kadıköy'de öldürüldü
    Zindaşti davasının firari sanığı İlhan Ünğan Kadıköy'de öldürüldü

    Uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızının öldürülmesi davasında firari olarak aranan İlhan Ünğan, Kadıköy'de silahlı saldırı sonucu öldü.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar

    31 Mart gecesinden itibaren başlayan İstanbul seçimleri tartışmasının kronolojisi, geçersiz oyların sayımında son durum ve liderlerden açıklamalar...

    AKP ve MHP’de seçim iptaline ilişkin neler konuşuluyor?
    AKP ve MHP’de seçim iptaline ilişkin neler konuşuluyor?

    AKP'nin İstanbul'daki oyların tamamının sayılması talebinin reddedilmesi sonrası gözler Erdoğan'ın da dile getirdiği "Seçimlerin iptali" formülünde.

    GÜNCELLENDİ
    YSK İstanbul'da yeniden sayımı reddetti, Büyükçekmece kararı bugün
    YSK İstanbul'da yeniden sayımı reddetti, Büyükçekmece kararı bugün

    AKP, İstanbul'da 38 ilçede oyların tamamının yeniden sayılması için YSK'ye başvurdu, YSK içtihatlere uygun olmadığı gerekçesi ile reddetti.

    GÜNCELLENDİ
    Büyükçekmece'de "sahte seçmen" iddiaları inceleniyor
    Büyükçekmece'de "sahte seçmen" iddiaları inceleniyor

    Büyükçekmece'ye seçim öncesi ikamet kayıtlarının taşındığı iddiaları üzerine polis adreslerde inceleme yürütüyor.

    Petrol-İş, Petkim'de personel eksikliğini gidermeyen patronu uyardı
    Petrol-İş, Petkim'de personel eksikliğini gidermeyen patronu uyardı

    Petrol-İş, Petkim'deki personel açığına dikkat çekti. Petkim patronunu uyaran sendika, "Risk alma önlem al" dedi.

    Mezopotamya Su Forumu sona erdi, ikincisi Diyarbakır’da yapılacak
    Mezopotamya Su Forumu sona erdi, ikincisi Diyarbakır’da yapılacak

    Süleymaniye'de yapılan Mezopotamya Su Forumu sona erdi. Forumun ikincisi Diyarbakır'da yapılacak.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 9 Nisan 2019 Salı
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 9 Nisan 2019 Salı

    İstanbul'da bir türlü nihayete ermeyen seçim, AKP'nin itirazları, YSK'nin kararı, S-400 gündemi, ekonomi verileri, yaklaşan 1 Mayıs ve daha fazlası...

    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor
    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 27'nci hafta | Rize'de gol yağmuru: Rize 2-7 Beşiktaş
    Süper Lig'de 27'nci hafta | Rize'de gol yağmuru: Rize 2-7 Beşiktaş
    Lise öğrencisi Yiğit Kerim Arslan ikinci şiir kitabını imzaladı
    Lise öğrencisi Yiğit Kerim Arslan ikinci şiir kitabını imzaladı
    İsmail Afacan'ın ilk şiir kitabı "Adımlar sağanak" raflarda
    İsmail Afacan'ın ilk şiir kitabı "Adımlar sağanak" raflarda
    Bursaspor'un yeni teknik direktörü Mesut Bakkal
    Bursaspor'un yeni teknik direktörü Mesut Bakkal
    Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu'na Kenyalılar damga vurdu
    Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu'na Kenyalılar damga vurdu
    ABD'den 16 Suudi vatandaşına "Cemal Kaşıkçı" yaptırımı
    ABD'den 16 Suudi vatandaşına "Cemal Kaşıkçı" yaptırımı

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı cinayetinde rolleri olduğu gerekçesiyle 16 Suudi'nin ABD'ye girişinin yasaklandığını açıkladı.

    Ginko Çocuk editörleri: Çocuk için zor olan kitap değil gerçek
    Ginko Çocuk editörleri: Çocuk için zor olan kitap değil gerçek

    Yayımcılık anlayışlarını “Çocuktan taraf, bilimden taraf, sanattan taraf” olarak özetleyen Ginko Çocuk editörleri, hedeflerini anlattı.

    DBP Eş Genel Başkanı: Halklar demokratikleşme ihtiyacını gösterdi
    DBP Eş Genel Başkanı: Halklar demokratikleşme ihtiyacını gösterdi

    Demokratik Bölgeler Partisi ( DBP) Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, 31 Mart yerel seçim sonuçlarını Evrensel'e değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    ÖSYM'nin Eski Başkanı Ali Demir dahil 23 kişi gözaltına alındı
    ÖSYM'nin Eski Başkanı Ali Demir dahil 23 kişi gözaltına alındı

    Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir dahil 23 kişi "FETÖ" soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

    Selahattin Demirtaş: Yargı, bürokrasi yasa dışı şekilde kullanılıyor
    Selahattin Demirtaş: Yargı, bürokrasi yasa dışı şekilde kullanılıyor

    Selahattin Demirtaş seçim sonuçlarını değerlendirdi: Muhalefet bloğu bu seçimlerle birlikte demokratik bir seçeneği ete kemiğe büründürmeyi başardı.

    Filistinli tutuklular hak ihlallerine karşı açlık grevine başladı
    Filistinli tutuklular hak ihlallerine karşı açlık grevine başladı

    İsrail hapishanelerinde hak ihlallerine maruz kalan 150 Filistinli tutuklu süresiz açlık grevine başladığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    ABD ve İran arasında 'terör listesi' restleşmesi
    ABD ve İran arasında 'terör listesi' restleşmesi

    ABD ve İran karşılıklı olarak resmi orduları terör örgütü listesine eklediklerini duyurdu.

    Cezayir Genelkurmay Başkanı'nın yarın konuşma yapması bekleniyor
    Cezayir Genelkurmay Başkanı'nın yarın konuşma yapması bekleniyor

    Cezayir'de Buteflika'nın istifasından sonra gözlerin çevrildiği Genelkurmay Başkanı Ahmed Salih’in yarın parlamentoda konuşma yapması bekleniyor.

    Sudan’da hafta sonu başlayan kitlesel eylemler devam etti
    Sudan’da hafta sonu başlayan kitlesel eylemler devam etti

    Sudan’da hafta sonu başlayan ve bugün de devam eden kitlesel eylemlerde 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

    GÜNCELLENDİ
    AKP-MHP'nin kıl payı kazandığı ve itirazların kabul edilmediği yerler
    AKP-MHP'nin kıl payı kazandığı ve itirazların kabul edilmediği yerler

    Erdoğan "İstanbul’da kimsenin 13-14 bin farkla kazandım havasına girmeye hakkı yoktur" dedi. Cumhur İttifakı'nın kıl payı kazandığı yerleri derledik.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye-Rusya zirvesinde gündem S-400, Suriye ve ticaret
    Türkiye-Rusya zirvesinde gündem S-400, Suriye ve ticaret

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin 8. Türkiye-Rusya Üst Düzey İş Birliği Konseyi Toplantısında bir araya geldi.

    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mülteci karşıtı talimat verdi
    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mülteci karşıtı talimat verdi

    Bolu Belediye Başkanı seçilen CHP’li Tanju Özcan “Yabancı uyruklu kişilere yardımı kesin” talimatı verdi.

    Meksika bir emek devriminin kıyısında mı?
    Meksika bir emek devriminin kıyısında mı?

    Meksika’nın Matamoros kentindeki işçi grevleri kısmen sürüyor. On binlerce işçi taleplerini kabul ettirdi.

    Muhalefet partileri iktidara seçim sonuçlarını tanıma çağrısı yaptı
    Muhalefet partileri iktidara seçim sonuçlarını tanıma çağrısı yaptı

    Muhalefet partileri İstanbul’da yeniden sayımın meşru olmadığını, asıl usulsüzlüğün sonuçların iktidar tarafından hazmedilememesi olduğunu vurguladı.

    "İstanbulluların yüzde 70’i seçim istemiyor"
    "İstanbulluların yüzde 70’i seçim istemiyor"

    Türkiye Etki Araştırmaları Merkezinin seçim sonrası Ankara ve İstanbul’da yaptığı araştırmaya göre seçmenlerin yüzde 70’i seçim tekrarı istemiyor.

    "YSK’nin bu saçmalığa dur demesi gerekiyor"
    "YSK’nin bu saçmalığa dur demesi gerekiyor"

    İstanbul'da AKP'nin itirazları sebebiyle bir türlü sonuca ulaşmayan oy sayımını ve mazbata tartışmalarını Şirinevler'de yurttaşlara sorduk.