07 Nisan 2019 18:15
Son Güncellenme Tarihi: 07 Nisan 2019 18:17

Süper Lig'de 27'nci hafta: Ankaragücü 1-1 Fenerbahçe

Süper Lig'de 27. haftada pazar mesaisi sürüyor. Lider Başakşehir saat 19.00'da Konyaspor'la karşılaşacak. Fenerbahçe, Ankaragücü'yle berabere kaldı.

GÜNCELLENDİ
Süper Lig'de 27'nci hafta: Ankaragücü 1-1 Fenerbahçe

Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

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    Spor Toto Süper Lig heyecanı 3 haftalık aranın ardından 27'nci hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor.

    Pazar gününün maçlarında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Akhisarspor, deplasmanda Göztepe'yi yenerken Kasımpaşa da Erzurum'u mağlup etti.

    Dün oynanan maçlarda Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Galatasaray, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken Alanyaspor Bursaspor'u 1-0, Kayserispor Sivasspor'u 3-1'lik skorlarla mağlup etti. Haftanın açılış maçında ise Trabzonspor Antalyaspor'u 4-1 yendi.

    ANKARAGÜCÜ İLE FENERBAHÇE YENİŞEMEDİ

    Ankaragücü'ne konuk olan Fenerbahçe, yenik duruma düştüğü maçtan 1 puanla ayrıldı: 1-1. Ev sahibinin golünü 42. dakikada Tyler Boyd atarken Fenerbahçe 67'de Hasan Ali Kaldırım'la eşitliği sağladı. Maçın 90. dakikasında yaşanan arbede sonucu Fenerbahçe'den Mehmet Ekici, Ankaragücü'den Hector Canteros kırmızı kart gördü.

    AKHİSAR, SONUNCULUKTAN KURTULDU

    Ege derbisinde Akhisarspor, Göztepe'yi deplasmanda 88. dakikada Helder Barbosa'nın golüyle 1-0 yendi. Akhisarspor böylece puanını 24'e yükseltti ve 17.'liğe yükseldi. Göztepe ise 27 puanla 16. sırada kaldı.

    KASIMPAŞA, ERZURUM'U YENDİ

    Günün ilk maçında Kasımpaşa, BB Erzurum'u 2-1 yendi. Kasımpaşa'nın golleri 29 ve 76. dakikada Fode Koita'dan geldi. Erzurum'un tek sayısı ise 61'de Samuel Eduok kaydetti.

    Kasımpaşa bu galibiyetle 37 puana ve 6.'lığa yükseldi. Erzurum ise 22 puanla haftayı son sırada tamamladı.

    GALATASARAY, BAŞAKŞEHİR'İ TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

    Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

    Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısında 3 puanı 3 golle kazanarak lider Başakşehir'le aradaki puan farkının açılmasına müsaade etmedi. Maçın 45+4 ve 89'uncu dakikalarında Galatasaray'ın kazandığı penaltıları gole çeviren Diagne, 50'nci dakikada Emre Akbaba'nın vuruşunda topun kendisine çarparak Yeni Malatyaspor kalesine girmesi sonucu hattrick yapmış oldu.

    Ligde ikinci sırada yer alan Galatasaray, bu galibiyetle puanını 55'e çıkardı ve lider Başakşehir'le olan puan farkını maç fazlasıyla 3'e indirdi. Yeni Malatyaspor ise 37 puan ve maç fazlasıyla 5'inci sırada yer alıyor.

    Maçın 89'uncu dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltıda Belhanda penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçti. Daha sonra Belhanda'nın yanına gelen Diagne, kendisine bir şeyler söyledi ve topu Belhanda'dan aldı. Diagne'nin bu hareketi sonrası memnun olmayan bir yüz ifadesiyle yedek kulübesine bakan Belhanda'yı takım arkadaşları teselli etti.

    Galatasaraylı Diagne ve Belhanda arasında penaltı krizi yaşandı | Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

    TİMSAH İÇİN TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR: ALANYASPOR 1-0 BURSASPOR

    Alanyaspor, Bursaspor'u tek golle mağlup etti | Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

    Alanyaspor, sahasında misafir ettiği Bursaspor'u Cisse'nin 72'inci dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük görevine gelmesi sonrasında çıkış yakalayan Alanya ekibi, bu galibiyetle beraber puanını 37'ye yükseltti ve maç fazlasıyla ligde 6'ncı sıraya yerleşti.

    Uzun zamandır ligde istediği sonuçları alamayan Bursaspor için ise tehlike çanları çalmaya başladı. Alanyaspor mağlubiyeti sonrası maç fazlası ile ligde 15'inci sırada bulunan yeşil-beyazlılar, Göztepe'nin Akhisarspor karşısında galip gelmesi durumunda küme düşme hattına girecek.  

    BÖLGE DERBİSİNDE SARI KIRMIZILILAR GÜLDÜ: SİVASSPOR 1-3 KAYSERİSPOR

    Kayserispor, Sivasspor'u 3-1 mağlup etti | Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

    Ligde iyi futbol oynayan iki komşu il ekibi Sivasspor ve Kayserispor'un mücadelesinde gülen taraf Kayserispor oldu.

    Sivasspor maça hızlı başlayan ve üst üste pozisyonlar yakalayan taraf oldu. Kazandığı penaltıyı da Kone ile gole çeviremeyen Sivasspor, daha sonra Kayserispor'un peşpeşe gelen gollerine engel olamadı. İlk yarısı Chery'nin 2 ve Tjaronn'un bulduğu tek golle 3-0 Kayserispor üstünlüğüyle biten maçta Sivasspor ikinci yarıda Erdoğan Yeşilyurt'la bir gol bulabildi ve maç 3-1 sona erdi.

    Kayserispor, böylelikle 37 puan ve maç fazlasıyla ligde 7'nci sıraya yerleşti. Sivasspor ise 34 puan ve maç fazlasıyla 11'nci sırada yerini aldı.

    FIRTINA SONRADAN BASTIRDI: TRABZONSPOR 4-1 ANTALYASPOR

    Trabzonspor, Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti | Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

    Haftanın ilk maçında Trabzonspor, misafiri Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti ve zirveden kopmama hedefini sürdürdü.

    Maçta ilk golü daha 9'ncu dakikada Doukara ile Antalyaspor bulurken Nwakaeme 21'de Trabzonspor'un beraberlik golünü kaydetti. İkinci yarıda Ekuban, Olcay Şahan ve Murat Cem Akpınar'ın golleriyle galibiyete uzanan Trabzon ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma iddiasını da sürdürdü.

    Ligde 4'üncü sırada yer alan Trabzonspor, bu sonuçla puanını 46'ya yükseltti. Antalyaspor ise 35 puan ve maç fazlasıyla 9'uncu sırada yer alıyor.

    SÜPER LİG'DE 27'NCİ HAFTANIN PROGRAMI

    5 Nisan Cuma
    Trabzonspor 4-1 Antalyaspor

    6 NİSAN CUMARTESİ
    Sivasspor 1-3 Kayserispor
    Alanyaspor 1-0 Bursaspor
    Galatasaray 3-0 Yeni Malatyaspor

    7 NİSAN PAZAR
    Kasımpaşa 2-1 Erzurumspor
    Göztepe 0-1 Akhisarspor
    MKE Ankaragücü 1-1 Fenerbahçe
    19:00
    Başakşehir-Konyaspor

    8 NİSAN PAZARTESİ
    20:00
    Çaykur Rizespor-Beşiktaş

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