Süper Lig 3 hafta sonra devam etti | Trabzonspor 4-1 Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig heyecanı 3 haftalık aranın ardından bu akşam oynanan Trabzonspor-Antalyaspor mücadelesi ile devam etti.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan ve Hüseyin Göçek'in yönettiği maçı ev shibi Trabzonspor 3 farkla kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının açılış maçında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u 4-1 yendi.

58. dakikada Trabzonspor öne geçti. Abdulkadir Parmak'ın ceza alanı dışından şutunda üst direğe çarparak çizgi üzerinden geri gelen topu Ekuban tamamlayarak filelere gönderdi: 2-1

67. dakikada bordo-mavili takım bir gol daha buldu. Soldan son çizgiye inen Nwakaeme, Nazım Sangare'den sıyrıldıktan sonra topu geriden gelen Olcay Şahan'a çıkardı. Bu futbolcunun şutunda yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 3-1

76. dakikada Serdar Özkan'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, direk dibinden topu kornere çeldi.

90+1. dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Abdülkadir Ömür'ün pasında topla ceza sahasına giren Murat Cem Akpınar'ın şutunda, meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlara gitti. 4-1

Karşılaşmayı Trabzonspor 4-1 kazandı.

MAÇIN VERİLERİ

Stat: Medical Park

Hakemler: Hüseyin Göçek, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 70 Pereira), Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ibanez, Sosa, Abdulkadir Parmak, Olcay Şahan (Dk. 81 Abdülkadir Ömür), Yusuf Yazıcı (Dk. 89 Murat Cem Akpınar), Nwakaeme, Ekuban

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Zeki Yıldırım (Dk. 62 Doğukan Sinik), Charles, Amilton (Dk. 74 Serdar Özkan), Hakan Özmert, Fredy, Doukara (Dk. 90+3 Drole)

Goller: Dk. 9 Doukara (Antalyaspor) Dk. 21 Nwakaeme, Dk. 58 Ekuban, Dk. 67 Olcay Şahan, Dk. 90+1 Murat Cem Akpınar (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor) Dk. 56 Charles (Antalyaspor)

SÜPER LİG'DE 27'NCİ HAFTANIN PROGRAMI

BUGÜN

20:30 (OYNANDI)

Trabzonspor-Antalyaspor

6 NİSAN CUMARTESİ

16:00

Sivasspor-Kayserispor

Alanyaspor-Bursaspor

19:00

Galatasaray-Yeni Malatyaspor

7 NİSAN PAZAR

13:30

Kasımpaşa-Erzurumspor

16:00

Göztepe-Akhisarspor

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe

19:00

Başakşehir-Konyaspor

8 NİSAN PAZARTESİ

20:00

Çaykur Rizespor-Beşiktaş

TRABZONSPOR İLE ANTALYASPOR LİGDE 46'NCI KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Trabzonspor ile Antalyaspor, bu akşam oynanacak maç ile ligde 46'ncı kez karşı karşıya geldi

İki takım arasında geride kalan 45 maçta Trabzon ekibinin galibiyetlerde 27-8 üstünlüğü bulunuyor. Bu 45 maçta Trabzonspor 80 gol bulurken Antalyaspor ise 43 gol kaydetti.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan maç, 1-1'lik skorla sona ermişti.

27'nciyi haftaya girerken Trabzonspor 43 puanla 4'üncü sırada bulunurken Antalyaspor 35 puanla 7'nci sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR AVRUPA KUPALARI HEDEFİYLE GALİBİYET PEŞİNDE

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karman | Fotoğraf: Duygu Avunduk/AA

Ligde 43 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle ligde puan kaybı yaşamak istemiyor.

Spor Toto Süper Lig'de son 2 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Antalyaspor maçını kazanmaları halinde bu sezon 3 maçlık galibiyet serisini ikinci kez yakalamış olacak.

TRABZONSPOR'DA ONAZI VE NOVAK SAKAT, RODALLEGA CEZALI OLDUĞU İÇİN KADROYA GİRMEDİ

Fotoğraf: Duygu Avunduk/AA

Bordo-mavililerde bu maç öncesi Onazi ile Novak'ın sakatlıkları bulunuyor, Rodallega ise kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Karadeniz ekibinde sakatlıkları düzelen Pereira ile Abdülkadir Ömür ise Antalyaspor karşısında forma giyebildi.

ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KORKMAZ "İYİ BİR SONUÇ ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM" DEMİŞTİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz | Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Maçtan önce açıklama yapan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Trabzonspor'un bireysel olarak yetenekli oyunculara sahip olduğunu söyledi. Bülent Korkmaz, cezalı olan Chico'nun oynayamayacağını belirterek milli takımdan sakat dönen Celustka'nın durumunu ise maç gününe kadar takip edeceklerini aktardı.

Antalyasporlu futbolcu Doukara | Fotoğraf: Sinan Özmüş/AA

Takım oyununun kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Bülent Korkmaz, "Geçmiş maçlara baktığımızda, kazandığımız müsabakalarda takım halinde oynadık. Oyun disiplininden ve takım bloğundan kopmalar olunca, istediğimiz sonucu alamadık. Hem savunmada hem de hücumda takım halinde oynadığımızda, sahada istediğimizi yapabiliyoruz. Trabzonspor maçında bunu pekiştireceğiz. Trabzonspor'un bireysel olarak çok yetenekli oyuncuları var. Takım halinde oynadığımız sürece, bloklar arasındaki mesafeyi enine ve boyuna doğru yaptığımız sürece, baskı görebiliriz ama en azından o baskının sonucunun gelmesini de engelleyebiliriz. İyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu. (SPOR SERVİSİ)