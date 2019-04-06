Diyarbakırlı yurttaşlar: İşsizlik had safhada alternatifler üretilmeli

Fırat TOPAL

Orhan KURUL

Diyarbakır

Diyarbakırlılarla seçim sonuçlarını ve bundan sonra nasıl bir yönetim istediklerini konuştuk. Kayyımla iradelerinin gasbedildiğini buna karşı iradelerine sahip çıktıklarını söyleyen yurttaşlar, geçmiş döneme dair eleştirileri olduğunu, halkın içerisinde olduğu bir yönetim istedi. Yurttaşlar, “Ulaşım sorunu çözülmeli, çiftçiler desteklenmeli, işsizlik had safhada alternatifler üretilmeli” dedi.

Yerel seçimler geride kaldı. Diyarbakır’da, Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen Uyanık’ın adayı olduğu Halkların Demokratik Partisi (HDP) yüzde 62.93’lük oranla 490 bin 571 oy aldı. AKP’nin aday olarak gösterdiği kayyım Cumali Atilla ise beklenenin çok altında, yüzde 30.99 oranla 241 bin 633 oy aldı.

ÜRETİMİ, ÇİFTÇİYİ DESTEKLEMELİ

Gazi Caddesi üzerinde Ulucami Meydanı’nda bulunan çay ocaklarının birinde oturan Muharrem Akgöl ve arkadaşlarının bulunduğu masaya müsaade isteyerek oturuyoruz. Muharrem Akgöl’e seçim sonuçlarını nasıl değerlendirdiğini soruyoruz. Akgöl, halkın iradesini gösterdiğini belirterek, bu durumun hiçbir koşulda değişmeyeceğini söyledi. Akgöl, “İrademize sahip çıktık. Tekrar kayyım atansa bile tekrar seçime gittiğimizde yine irademizi ortaya koyarız. Zaten kayyımın aldığı oylar hizmetten filan değil. Oluşturdukları korku atmosferinden” dedi. Yeni belediye başkanlarından hizmet beklediklerini de ekleyerek “ Önceki dönemde belediye başkanlarımız belediyecilik yapamadılar. Savaş ortamında yapılamaz ki. Halk belediyeciliği olsun istiyoruz. Kayyımın kısıtladığı alanlar tekrar genişletilmeli, daha özgürlükçü olmalı. Üretimi, çiftçiyi desteklemeli. Bunlara dair projeler halk dahil edilerek yapılmalı” dedi.

ULAŞIM SORUNU ÇÖZÜLMELİ

Sur’da dolaşmaya devam ederken girdiğimiz başka bir çay ocağında gençlerin olduğu bir masada sohbet ettik. Numan (22), seçim sonuçlarının kendisini şaşırtmadığını belirterek, “Sonuç zaten belliydi. AKP’nin alacağı oylar belli, HDP’nin oyu belli. Halk Newroz’da mesajı verdi, sandıkta iradesini gösterdi. Buradan umutlarını kesmeleri lazım. Halkla aralarını düzeltmeleri için önce HDP’yle aralarını düzeltmeleri lazım. Evet, HDP’de oy gerilemesi var. Çünkü HDP devlet baskısından çalışma yapamadı. Bu da tabii oylarını etkiledi” dedi. Belediyeden beklentilerinin de olduğunu belirten Numan, “Gençlere ve yaşlılara ücretsiz ulaşım sağlanmalı. Ulaşım sorunu var, çözülmeli. Kriz var, işsizlik had safhada, alternatifler üretilmeli” dedi.

KAYYIM İRADE GASBIYDI CEVABINI ALDILAR

Daha sonra Botan’a (25) soruyoruz. İktidarın seçimde buradan bir beklentisinin olması için öncelikle güvenlikçi politikalardan vazgeçmesi gerektiğini söylüyor ve devam ediyor: “Devletin buradaki insanlarla barışık olması lazım. Fakat biz böyle bir şey görmedik. Burada zırhlı aracın, polis noktasının olmadığı bir yer yok. İnsanlar üzerinde psikolojik baskı yaratılmaya çalışılıyor. Batıda başka şehirlerde yok. Bir tek burada var. Belediye eş başkanlarından ilk talebim, belediye önündeki polis noktaları kaldırılsın. Hiçbir mantığı yok” diyor. Yılmaz (24) ile konuşmaya devam ediyoruz. Yılmaz, kayyımın irade gasbı olduğunu ve bunun cevabını almakta gecikmediğini ifade ederek, “Seçimi belirleyen kayyım oldu. İrade gasbı olduğu için bu yerel seçim, seçim gibi olmadı. HDP’nin kaybettiği yerlere bakınca çok küçük rakamlarla AKP almış, oralarda koşulları da biliyoruz. HDP itiraz ediyor reddediliyor, AKP iki defa itiraz ediyor İstanbul’da kabul ediliyor. HDP parti değil mi?” diye soruyor.

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