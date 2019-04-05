Yunanistan'daki mülteciler Atina Larissis Garı'nda eylem yaptı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, diğer Avrupa ülkelerine gitmek isteyen mülteciler Atina Larissis Garı'nda eylem yaptı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre sabah saatlerinde gara bavul ve çantalarıyla gelen yaklaşık 200 mültecinin, binadaki bürolara girmesi ve raylara oturması nedeniyle tren seferleri durduruldu.

Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

İstasyon Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Atina-Selanik seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Bölgeye gönderilen çok sayıda polis, istasyon çevresinde konuşlandırıldı.

Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

POLİS, SINIRA HAREKET EDEN MÜLTECİLERE SALDIRDI

Yerel basında çıkan haberlere göre, sosyal medyada, Avrupa sınırlarının mültecilere açıldığı yönündeki haberlerin çıkmasının ardından, Selanik bölgesindeki mülteciler, Kuzey Makedonya'ya geçmek için dün akşam saatlerinden itibaren Divata'daki Anagnostopulu Kampı önünde toplanmaya başladı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500 kadar mültecinin, Makedonya sınırına hareket etmek istemesi üzerine polis saldırısı yaşandı.

Polis, sınırı geçmek üzere hareket edenlere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası ile saldırırken mülteciler polise taş ve sopalarla karşılık verdi. Saldırıda 1'i polis 3 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan çevre illerden mültecilerin aileleriyle Selanik'e gelmeye devam ettiği bildirildi.

Avrupa'da, 2016'da göç yolu üzerindeki ülkelerde sınırlar kapatılınca, Yunanistan'da sıkışan mülteciler tutuldukları kamplarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkeyi terk ederek diğer Avrupa ülkelerine geçmek isteyen mültecilerle buna izin vermeyen polis arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor. (DIŞ HABERLER)

2018’de 230 bin mülteci engellendi