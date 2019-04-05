İzmir Kitap Fuarı kapılarını açıyor

Tüm Fuarcılık Yapım ve Türkiye Yayıncılar Birliği (TÜYAP) iş birliğiyle Konak ilçesinde bulunan Kültürpark’da düzenlenecek fuar; söyleşi, panel ve çocuk etkinliklerinden oluşan 114 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Aralarında Gülten Dayıoğlu, Adnan Özyalçıner, Zeynep Oral, Füruzan, Hakkı Zariç, Ahmet Ümit, Roni War, Ahmet Telli, Ercan Kesal, Şükrü Erbaş, Haydar Ergülen, Zeynep Altıok Akatlı, Mine Söğüt, Akın Birdal ve Rita Ender’in de bulunduğu pek çok yazar ve şair okurlarıyla buluşacak.

ONUR KONUĞU HİDAYET KARAKUŞ

Şair Hidayet Karakuş, 24’üncü İzmir Kitap Fuarı’nın onur konuğu olacak. Fuar süresince Karakuş’un da katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 6 Nisan Cumartesi, Hidayet Karakuş’un okumasıyla “Kendi Sesinden Şiirler” isimli şiir dinletisi, 8 Nisan Pazartesi Hidayet Karakuş’un konuşmacı olarak yer aldığı “Atasözlerimiz Bizi Söylüyor” söyleşisi, 10 Nisan Çarşamba Mavisel Yener, Nevzat Süer Sezgin ve Hüseyin Yurttaş’ın katılacakları “Çocuk Yazınında Hidayet Karakuş” söyleşisi, 14 Nisan Pazar Yüksel Pazarkaya, Efdal Sevinçli, Bahri Karaduman, Oğuz Tümbaş ve Hülya Deniz Ünal’ın katılacakları “Karakuş’un Şiir Evreni” paneli ve son olarak 14 Nisan Pazar Yüksel Pazarkaya, İnci Aral, Öner Yağcı ve Gönül Çatalcalı’nın katılacakları “Hidayet Karakuş’un Romanları” isimli panel gerçekleştirilecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)