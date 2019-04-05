Venezuela Sinema Günleri, 6 Nisan’da başlıyor

Venezuela yapımı filmleri Ankaralılarla buluşturacak olan Venezuela Sinema Günleri, 6 Nisan’da yapılacak olan “Beni Öldürmemelerini Söyle” filmi ile başlayacak.

Ankaralı sinemaseverleri Venezuela yapımı filmlerle buluşturacak olan Venezuela Sinema Günleri, 6 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da yapılacak açılış töreni başlayacak.

6, 7, 14, 21 ve 28 Nisan günlerinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu’nda toplam 5 film gösterimine ev sahipliği yapacak Venezuela Sinema Günleri’nde 6 Nisan günü Freddy Siso’nun 1985 yapımı “Beni Öldürmemelerini Söyle” filmi gösterilecek.

Venezuela Sinema Günleri kapsamında Goya Ödüllerinde En İyi İber-amerikan Film Ödülünü kazanan “Mavi, Çok da Pembe Değil”, “Azu”, San Sebastian Film Festival Altın İstiridye Ödülü sahibi “Çirkin Saç” ve Cannes Film Festivali’nde Altın Kamera ödülüne layık görülen “Oriana” filmleri gösterilecek. (Ankara/EVRENSEL)