Avukatlar: Adaletsizlikleri görünür kılmaya devam edeceğiz

5 Nisan Avukatlar Gününde açıklama yapan avukatlar “Adaletsizlikleri, hukuksuzlukları görünür kılmaya devam edeceğiz” dedi.

İzmir Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle İzmir Adliyesinde basın açıklaması ve tören gerçekleştirdi. Adliyenin protokol kapısında yapılan açıklamada Baro Başkanı Özkan Yücel hazırladıkları manifestoyu okudu. Bu seneki Avukatlar Günü’nü kutlama günü olarak değil, kutlanacak avukatlar gününün habercisi olarak görmek istediklerini ifade eden Yücel, “Susmayanlar, güce biat etmeyenler, vazgeçmeyenler, özgürlükler için bedel ödeyenler, ne yurttaşın sesinin kısılmasına izin verecekler ne de karanlığınızın sürgit devam etmesine. Bütün bu koşullar altında biz avukatlar gününü istesek de kutlama imkanlardan yoksunuz. 5 Nisan cüppelerinde ilik olmayan insanların mücadelelerini gösterdikleri gün. Gerçekten bayram olarak kutlayacağımız, hiç kimseden korkmadan cesaretle sürdüreceğimiz gün gelecek” dedi.

"AVUKATSIZ ADALET OLMAZ"

Bursa Barosu da 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Bursa Adalet Sarayı bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenledi. Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, “Yargıtay Başkanlığı ‘Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ve Taslak Uygulama Tedbirleri’ başlığıyla yayımladığı metinde yargının kurucu unsuru olan ve bağımsız savunmayı temsil eden halkın hak arama özgürlüğünün güvencesi olan biz avukatları; ‘Yargı mensubu olmayan kişiler’ arasında saymıştır. Özünde ihtiyarilik içeren ara buluculuğun iş ve ticaret davalarında zorunlu hale getirilmesi, aile hukuku alanında da zorunlu kılınacağına dair söylentiler, noterlere devredilen yargısal işler, uzlaştırma gibi uygulamalar avukatlık mesleğinin alanını sınırlandırmıştır” dedi. Altun konuşmasını şöyle tamamladı: “Yurttaşların hukuk labirentinde oyalanıp kaybolmasına, savunmanın şekli bir unsura dönüşmesine, yargıda yargısız infaz yapılmasına, adaletin değil yargının dağıtılıyor olmasına, otorite ve siyaset damgalı yargıya itiraz etmeye, adaletsizlikleri ve hukuksuzları görünür kılmaya devam edeceğiz.”

"600’DEN FAZLA AVUKAT TUTUKLU VEYA HÜKÜMLÜ"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yaptığı açıklamada “2017 yılında Adalet Bakanlığının verilerine göre 390 tutuklu avukat bulunmakta iken, 2018 yılında 600’den fazla avukatın tutuklu veya hükümlü olduğu, çoğunun iddianamesinin bile hazırlanmadığı, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı ifade edilmiştir. 2019 yılında ise yüzlerce avukat tutuklu ve hükümlü olup, böyle bir ortamda Avukatlar Günü’nü kutlamak anlamını yitirmiştir” dedi.

Tanrıkulu, ifadelerini şöyle sonlandırdı: “Son 16 yılda avukatlık mesleğinin bağımsız ve serbest olma niteliğine iktidar tarafından yapılan ciddi müdahaleler ile avukatın yargı erki içindeki yeri ve hakları mevzuata aykırı bir şekilde başta idare olmak üzere tüm devlet organlarınca göz ardı edilmektedir. Bugünü yıllarca kutlamamıza karşın, bugün gelinen noktada yani hukukun olmadığı yerde, hukukçular günü kutlanamaz.” (HABER MERKEZİ)

109 avukatın imzasıyla "Avukat inisiyatifi" kuruldu