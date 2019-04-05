EMEP Dersim İl Örgütü: Kayyımcı anlayışa karşı mücadele sürecek

Emek Partisi (EMEP) Dersim İl Örgütü, Dersim’deki seçim sonuçlarına dair basın açıklaması yaptı. İl binasında yapılan açıklamada konuşan İl Başkanı Ergin Tekin, halkın beklentisinin birlikte yönetim olduğunu belirterek, “Tek adam düzenine ve kayyımcı anlayışa karşı mücadele sürecek” dedi.

Partilerinin tek adam rejimine karşı emekten, demokrasiden, barıştan yana en geniş kesimlerin birliğinin oluşması için çaba sarf ettiğini söyleyen Tekin, “Dersim’de de aynı sorumlulukla hareket eden partimiz, tek adam yönetiminin saldırılarına ve halkımızın iradesini gasbeden AKP’nin kayyımcı anlayışına karşı Dersim yerelinde bütün devrimci ve demokratik güçlerin birlikteliğinin sağlanması yönünde tutum almıştır” dedi. Bu temelde yapılan görüşmeler sonucunda EMEP, HDP, DBP, ESP ve Partizan’ın içerisinde yer aldığı ‘Dersim Devrimci Güç Birliğinin oluşturulduğunu hatırlatan Tekin, “Ancak Dersim’deki devrimci güçlerden SMF ile HDP arasında yapılan ittifak görüşmelerinde sonuç alınamayınca, SMF bu birliğin dışında kalmıştır. Bu nedenle Dersim halkının da sonuçlarını çok ağır bir şekilde yaşadığı tek adam yönetiminin baskılarına, dinci ve ırkçı gericilik, sömürü, yağma ve talan politikalarına ve halkımızın iradesini yok sayan kayyımcı anlayışına karşı olması gereken en geniş birliktelik sağlanamamıştır. Bir tarafta HDP çatısından seçimlere giren Devrimci Güçbirliği, diğer tarafta TKP çatısından seçime giren SMF ve öte tarafta da CHP olarak seçimlere girilmiştir” dedi.

“İKNA EDİCİ BİR TUTUMDA YETERSİZ KALINDI”

Emek Partisi olarak kendi eksikliklerini ve yetersizliklerini dışında tutmadıklarını söyleyenTekin “Güç Birliğinin seçim çalışmalarındaki eksiklikleri ile beraber önceki belediye yönetimleri dönemine dair eleştiriler karşısında da halka karşı öz eleştirel ve ikna edici bir tutumda yetersiz kalındığını söyleyebiliriz. Ancak bunların yanı sıra devletin Devrimci Güç Birliğine yönelik özel baskı ve çalışmalarını engelleyici tutumu ile ‘HDP kazanırsa kayyım atanır’ söylentileri maalesef halkımızda karşılık bulmuş ve tüm bunların sonucunda Devrimci Güç Birliği seçimleri kazanamamıştır” ifadelerini kullandı.

HALKIN BEKLENTİSİ BİRLİKTE YÖNETİM

Dersim Belediye Başkanı seçilen Fatih Maçoğlu’ya başarılar dileyerek, halkın demokratik ve halkçı bir belediye beklentisine yanıt verecek bir yönetim anlayışı sergileyeceğini umduklarını belirten Tekin, “Belediye meclis üyeliğinde Güç Birliği’nin birinci gelmesi ve 15 üyeli meclise 7 meclis üyesiyle girmesi de, Dersim halkının belediyenin yönetiminde devrimci-demokrat güçlerin ve halkın birlikte iradesinin hayat bulması beklentisinin somut bir ifadesi olarak anlaşılmalıdır” dedi.

Yerel seçimlerle beraber kayyım yönetiminin son bulduğunu ancak AKP’nin halkı cezalandıran anlayışından vazgeçmeyeceğini söyleyen Tekin, “İktidarın politikalarına karşı halk güçlerinin birliğini sağlayarak mücadele etme ihtiyacı ortadadır. Artık seçimlerle birlikte, seçimlerden önce yaşanan bütün tartışmalar da geride bırakılmalıdır. Başta 2.5 yıllık kayyım yönetiminin bütün şaibeli uygulamalarının hesabının sorulması olmak üzere, belediyenin bütün kaynaklarının ve olanaklarının Dersim halkının ihtiyaçları ve çıkarları için kullanılması yönünde hızla adım atılmalıdır. Belediyeyi Dersim halkının katılımına ve denetimine sonuna kadar açacak ve halkın demokratik iradesinin yönetime tam anlamıyla yansımasını sağlayacak biçimde halk meclislerinin oluşturulması ve Dersim’in Dersim halkıyla birlikte yönetileceği halkçı ve demokratik bir belediyecilik halkımızın en büyük beklentisi ve talebidir. Biz Emek Partisi Dersim İl Örgütü olarak halkımızın bu yöndeki talep ve beklentilerinin karşılanması noktasında mücadele sorumluluğumuzun bilincinde olduğumuzu Dersim halkına ve kamuoyuna ilan ederiz” dedi. (Dersim/EVRENSEL)

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