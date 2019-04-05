Gazeteci Zehra Doğan'a Londra'da "İfade Özgürlüğü Ödülü" verildi

Index on Censorship tarafından gazeteci - ressam Zehra Doğan'a İfade Özgürlüğü Ödülü verildi. Doğan ödülünü Leyla Güven ve açlık grevindeki tutukluları adına aldı.

Uluslararası ifade özgürlüğü kuruluşu olan Index on Censorship’in yıllık olarak sansüre karşı sanat, kampanya, dijital aktivizm ve gazetecilik alanında mücadele edenleri onurlandırdığı İfade Özgürlüğü Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül bu yıl Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasakları sürecinde yaptığı haber ile resimler gerekçe gösterilerek tutuklanan ve 2 yılı aşkın cezaevinde kalan gazeteci - ressam Zehra Doğan'a verildi.

ÖDÜLÜ LEYLA GÜVEN ADINA ALDI

Londra'da düzenlenen törende ödülü alan Doğan, ödülü Leyla Güven ve tüm açlık grevindeki tutuklular adına alarak mücadele eden tüm halklara adadı.

MA'nın haberine göre Doğan'ın Kürtçe olarak yaptığı konuşma metni şu şekilde: "Bir ressam olarak savaşın yıktığı bir kentte olduğunuzu düşünün. Gördüğünüz yıkımı resmetmekten başka bir şey düşünebilir misiniz? 'Bu resim sanatın eleştiri sınırını aşmıştır.' Bu sözler bana yaptığım resim nedeniyle hapis cezası veren hakime ait. Sanat dünyasının yüzyıllardır üzerinde görüş birliğine varamadığı, sanatın sınırları, Türkiye’de mahkeme kararı ile tespit edilmiş durumda.

"AÇLIK GREVLERİNE SES OLUN"

Türkiye’de etrafına sınırlar çizilen tek olgu sanat değil. Arkadaşlarınızla konuşurken söyleyebileceğiniz şeyler, yazabileceğiniz konular, okulda öğrencilerinizle tartışabileceğiniz kavramların hepsi iktidar tarafından sınırlandırılıyor. Bu sınırları reddedenler ise kendilerini cezaevinde buluyor. Sınırları reddeden, ifade özgürlüğünü kullanan gazeteciler, ya işlerinden ya özgürlüklerinden ya da hayatlarından oluyor. Ataerkil düzenin baskısına karşı çıkan kadınların karşılaştığı sorunlar her zamankinden fazla. Aynı durum kimliklerini ifade etmek isteyen Kürtler için de geçerli. İktidarın kalıplarına uymayan biz Kürtler, ev baskınları, tutuklamalar ve hatta ölümle karşı karşıyayız. Şu anda benim ülkemde, parlementer Leyla Güven’in başlattığı ve binlerce tutsağın sürdürdüğü açlık grevi eylemi var. Durumları kritik aşamada. Onların sesine ses olun.

Türkiye’de cezaevleri, sanatçılar, aydınlar ve siyasetçilerle dolu. Çünkü ifade özgürlüğüne konulan bu sınırları reddediyoruz ve reddetmeye devam edeceğiz. Cezaevlerinde verilmeyen kitaplar ve sakıncalı bulunan mektuplarla ifade özgürlüğünü daha çok kısıtlamaya çalışsalar da, bunu üretimiyle yıkan çok sayıda tutsak var. Bu ödül için herkese teşekkür ediyor, tüm başta Leyla Güven olmak üzere tüm tutsakların adına alıyor ve mücadele eden tüm halklara adıyorum."

Zehra Doğan, Uluslararası Kadınların Medya Vakfı’nın (IWMF), 2018 Gazetecilikte Cesaret Ödülü’ne de layık görülmüştü.

Kapatılan Jin Haber Ajansı (JİNHA) Editörü ve ressam Zehra Doğan, Mardin’in Nusaybin ilçesinde 2016 yılında ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında ilçeden yaptığı haberlerden ve sosyal medya paylaşımları dolayısıyla “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 2 yıl 1 ay tutuklu kalmıştı. (HABER MERKEZİ)

Gazeteci ve Ressam Zehra Doğan’a 2018 Gazetecilikte Cesaret Ödülü

Gazeteci Zehra Doğan: Bana düşen yeniden resimlerime devam etmektir