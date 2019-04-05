İSİG İzmir Meclisi: İş cinayetinin yaşandığı vincin yaşam hatları yok

Metehan UD

İzmir

İzmir Karabağlar'daki kentsel dönüşüm alanındaki kule vinçte yaşanan işçi cinayeti ile ilgili rapor yayınlayan İSİG İzmir Meclisi Girişimi vincin eski olduğunu ve yaşam hatlarının olmadığını açıkladı.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği İzmir Meclis Girişimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karabağlar Uzundere Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesi şantiyesinde 24 Mart Pazar günü yaşanan iş cinayeti ile ilgili rapor düzenledi. İhaleyi alan Folkart İnşaat tarafından yapımı devam eden inşaat alandaki kule vinçten düşen Ali Ekber Dinç (50) isimli işçi yaşamını yitirmişti. Raporda şantiyede yaşanan işçi cinayetinin arkasındaki ihmaller anlatıldı.

Meclisin tanıklara ve İnşaat Mühendisleri Odası'nın incelemelerine dayandırarak hazırladığı rapora göre iş cinayeti şayro (kanca arabası) halatının değiştiği sırada meydana gelmiş olabileceği belirtiliyor. Sepet halatının koptuğunun belirtildiği raporda şaryoyu durdurmaya yarayan fren sisteminin eski, paslı ya da arızalı olduğu için çalışmadığı, kopan halatın hızla kule vincin gövdesine çarptığı, çarpma sonucu sepetin ve korkuluğun kırıldığı, emniyet kemerinin kırılan korkuluğa bağlı olması sebebiyle boşa çıktığı ve ardından iş cinayetinin yaşandığı ihtimali üzerinde duruluyor

‘VİNÇLERİN BAKIMI DÜZENLİ OLARAK YAPILMALI’

Raporda benzer iş kazalarının meydana gelmemesi için alınması gereken iş güvenliği önlemleri şu şekilde anlatılıyor: "Organizasyon planı yapılmalı, plana göre iş denetimi/kontrolünü ihmal edilmemeli, eski, yaşam hatları (emniyet kemerinin ucuna takılan düşmeyi önleyici halat) bulunmayan kule vinçler kullanılmamalı, emniyet kemeri sepetin korkuluğuna takılmamalı, yaşam hattına bağlanmalı ve doğru şekilde takıldığı kontrol edilmeli, yeterli dayanıma sahip olmayan halatlar kullanılmamalı, halatlar ve kule vinçlerin düzenli olarak bakım onarımları yapılmalıdır.

‘SORUMLUSU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE FOLKART’

Yaşanan işçi cinayetinin takipçisi olacaklarını belirten İSİG İzmir Meclisi söz konusu işçi cinayetinin sorumlularının İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Folkart AŞ olduğunun altını çizdi. Açıklamada sermayenin daha fazla kâr için gerekli önlemleri almadığı ve devletinse denetlememeyi tercih ettiğini ve eski, ömrünü tamamlamış ve bakımsız kule vinçlerin kullanımına izin verildiği de ifade edildi.

‘TÜM AŞAMALARDA UZMAN DENETİMİ OLMALI’

Meclis, kule vinçlerin kurulumundan işletilmesine kadar tüm aşamalarında uzman ve sertifikalı mühendislerin görevlendirilmesini, Makine Mühendisleri Odasının denetim süreçlerine dahil edilmesini, periyodik kontrollerin düzenli olarak yapılmasını, işyerlerinin, o işyerinde ücretli olarak çalışanlar tarafından seçilen ve geri alınabilen, ücretleri sigorta tarafından ödenen, işyeri hekimleri ve iş müfettişleri tarafından denetlenmesi gerektiğini önerdi.

İşçilerin örgütlenmesine, bilinçlenmesine, sendikalaşmasına ve bundan dolayı da örgütsüz ve güvencesiz çalışmasına neden olan sermaye ve devletin işçi cinayetlerinin tek sorumlusu olduğunun da belirtildiği açıklamada, işçiler sendikalaşmaya ve iş güvenliği önlemleri için birlikte mücadele etmeye çağrıldı.

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