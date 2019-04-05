İngiltere Brexit için yine erteleme istedi

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini talep etti.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a mektup gönderen May, hükümetinin parlamentoda daha önce üç kez reddedilen Brexit anlaşmasını ana muhalefet partisi ile uzlaşarak geçirmeye gayret ettiğini bildirdi.

Ancak bu sürecin uzayabileceğini ve İngiltere'nin 23 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine de katılmak zorunda kalabileceğini belirten May, hükümetinin buna yönelik hazırlıklar da yaptığını kaydetti.

İngiltere'nin bu süreci tamamlamak için ek süreye ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken May, "İngiltere bu sürecin 30 Haziran 2019’da sona ermesini teklif ediyor. Taraflar onay süreçlerini daha önce tamamlarsa, hükümet bu süreci daha erken bitirmeyi öneriyor." ifadelerini kullandı.

May, süreci Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce bitirmeyi amaçladığının da altını çizdi.

4 SENARYO AVAM KAMARASINDA REDDEDİLMİŞTİ

İngiliz Parlamentosu geçtiğimiz günlerde Brexit sürecinin geleceğine ilişkin önlerine gelen dört farklı senaryoyu reddetmişti. İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında dört Brexit senaryosuna ilişkin yapılan oylamada hiçbir seçenek çoğunluk desteği bulamazken, Gümrük Birliğini içeren seçenek ise üç farkla reddedilmişti.

Avam Kamarasının oyladığı seçenekler şöyleydi:

İngiltere’nin Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi

İngiltere’nin Gümrük Birliği, Tek Pazar ve Avrupa Serbest Ticaret Alanı üyeliğinin sürmesi

Brexit anlaşmasının referandumla halkın onayına sunulması

Brexit anlaşması olmaması durumunda 50. maddenin yürürlüğünün tek yanlı durdurulması ve Brexit’in iptal edilmesi

ÇIKIŞ ERTELENMEZSE ANLAŞMASIZ AYRILACAK

İngiltere’nin Brexit anlaşmasını parlamentosundan geçirmemesi halinde 10 Nisan’da Brexit gündemiyle yapılacak AB liderler zirvesinde, Brexit tarihinin bir kez daha ve daha uzun süreli ertelenmesi bekleniyor. Aksi takdirde İngiltere 12 Nisan’da AB’den anlaşmasız ayrılmış olacak. (DIŞ HABERLER)

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