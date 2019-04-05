AYM'den emsal karar: Avukat savunması nedeniyle cezalandırılmamalı

Erdi TÜTMEZ

İstanbul

Anayasa Mahkemesi (AYM), bir avukatın davada karşı tarafa yönelik sözlerinden dolayı cezalandırılmasını ‘ifade özgürlüğünün ihlali’ olarak değerlendirdi.

Kenan Gül adlı bir avukat hakkında, Aile Mahkemesinde görülen bir velayet davasında, yargılamanın karşı tarafından mahkemeye suç duyurusunda bulunuldu. Yargılamanın karşı tarafı suç duyurusunda Gül’ün kendisine hakaret ettiğini belirtti. Ağır Ceza Mahkemesi de Gül’ün hakaret suçundan bin 500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Gül’ün karara itirazı da Ağır Ceza Mahkemesince reddedildi. Bunun üzerine Avukat Kenan Gül, amacının velayetin müvekkiline verilmesindeki haklılığı ispatlamak üzere etkin bir savunma yapmaktan ibaret olduğunu belirterek ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini söyleyerek Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Kararını açıklayan AYM avukatın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti ve yeniden yargılama yapılmasını istedi.

AYM: AVUKATLARIN SÖZLERİ BAĞLAM İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMELİ

Avukatların söylediği sözlerin ve yazılı beyanlarının yapıldığı bağlam içinde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen AYM kararında “Devletin bireylerin maddi ve manevi varlığının korunması ile ilgili pozitif yükümlülükleri çerçevesinde şeref ve itibarın korunması hakkı ile diğer tarafın Anayasa’da güvence altına alınmış olan iddia ve savunma dokunulmazlığı ve ifade özgürlüğünden yararlanma hakkı arasında adil bir denge kurması gerekir. Meslek kuralları gereğince avukattan iddia ve savunma araçlarını kullanırken ölçülü olması ve mesleğe yaraşır biçimde hareket etmesi beklenir. Ancak bu beklenti avukatı kullanacağı her sözcüğü ölçüp tartmaya, fikir beyanında bulunmaktan kaçınmaya sevk edecek boyuta ulaşmamalıdır” ifadelerine yer verildi. AYM, ifadelerin iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilmemesi halinde savunma hak ve görevinin yerine getirilmesinin engelleneceğinin altını çizdi.