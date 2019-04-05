TGC: Gazeteciler davalarla, tutuklamalarla yıldırılmaya çalışılıyor

6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü nedeniyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından yapılan açıklamada “Geçmişte gazeteciler kurşunların hedefi oluyordu. Ne yazık ki, şimdi de meslektaşlarımız açılmış davalarla, tutuklamalarla yıldırılmaya çalışılıyor” denildi.

Gazetecilik mesleğinin verdiği ilk kayıp olan Hasan Fehmi’nin 6 Nisan 1909’da Galata Köprüsü’nde öldürülmesinden bu yana 110 yıl geçti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun yayınladığı açıklamada Serbesti Gazetesi’nde yazdığı eleştirel yazılar nedeniyle öldürülen Hasan Fehmi’den bu yana, pek çoğu faili meçhul olmak üzere 66 gazetecinin katledildiği ifade edilerek; “Demokrasiler, basın özgürlüğü ve düşünceyi ifade özgürlüğüyle test ediliyor. Basın ne kadar özgürse, düşüncesini ne kadar bağımsız bir şekilde yazabilirse o ülkedeki insanların da o kadar özgür olduğunu söyleyebiliriz. Basın özgürlüğü, düşünceyi ifade özgürlüğü, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için bir güvencedir. Öldürülen 66 gazetecinin fotoğrafları Basın Müzesi’nde Öldürülen Gazeteciler Galerisi’nde yer alıyor. Geçmişte gazeteciler kurşunların hedefi oluyordu. Ne yazık ki, şimdi de meslektaşlarımız açılmış davalarla, tutuklamalarla yıldırılmaya çalışılıyor” denildi.

“Hasan Fehmi’yi ve öldürülen tüm gazetecileri sevgi ve saygıyla anıyoruz. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz” denilen TGC açıklamasında siyasetçilere gazetecilerin mesleklerini yapmalarına engel olan psikolojik ve fiziksel şiddeti tırmandıracak söylemlerden kaçınma, gazetecileri hedef göstermeme, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını engellememe çağrısı yapıldı. (HABER MERKEZİ)