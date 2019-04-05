Elazığ'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.50'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssüne yakın Uslu, Doğanbağı ve Kavak köylerindeki hasar tespit ve arıza giderme çalışmaları devam ediyor.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Çok büyük bir deprem ama can kaybı ve yaralanmaların olmaması sevindirici bir durum. Diğer hasarlar devletimizin eli ile sarılır." dedi.

Hasar gören enerji hatları onarılarak evlere elektrik verildi. Bazı vatandaşların, yaşadıkları korku nedeniyle evlerine girmeye çekindikleri görüldü.

Bölgede incelemelerde bulunan Vali Kaldırım, yaptığı açıklamada, köylerde hasarlı binaların olduğu bilgisinin alınmasının ardından köyleri ziyaret ettiğini söyledi.

Köylerde ikamet eden vatandaşların kış aylarında genellikle şehir merkezlerine gitmeleri nedeniyle evlerin çoğunlukla boş olduğunu dile getiren Kaldırım, "Yıkılma yok, çok şükür. Binalarda duvarlarda çatlama, sıvalarda dökülmeler var. Deprem erken saatte olunca vatandaşlarımız da kendilerini dışarı attı." ifadesini kullandı. (Elazığ/AA)