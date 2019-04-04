04 Nisan 2019 23:16

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Bütün seçim süreçlerinin patronu YSK

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Memlekette her şey yolunda, bütün seçim süreçlerinin patronu YSK'dır" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Bütün seçim süreçlerinin patronu YSK

Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

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    AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada hedefinde Ekrem İmamoğlu vardı. Çelik, ABD Dışişleri Sözcüsü'nün ve Avrupa Konseyinin açıklamalarını eleştirdi; "Bütün seçim süreçlerinin patronu YSK'dır dedi.

    "Avrupa Konseyi'nin yersiz açıklamaları oldu" diyen Ömer Çelik "Sizlere sağladığımız erişim hakkı, bilgi verme mekanizmaları dünyanın hiçbir yerinde bu kadar aktif ve bu kadar güçlü bir şekilde ortaya konulmuş değildir. Hiçbir yabancı devletin herhangi bir organı ya da açıklaması, Türkiye'deki seçim sürecinin sonuçlarının meşruiyetinin kaynağı değildir. Sanki Türkiye'de bir zaaf varmış gibi, 'YSK görevini şeffaf ve özgür bir şekilde yürütmelidir' gibi çağrılarda bulundular. Ya çok çalıştıklarını göstermek için, ya da kendi kafalarındaki Avrupa haritası dışına çıktıkları zaman bu açıklamaları yapıyorlar. Gururlu bir demokrasimiz var ve demokrasimize saygı gösterilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    "MEMLEKETTE HER ŞEY YOLUNDA"

    Çelik, konuşmasında yine CHP’nin İstanbul adayı Ekrem imamoğlu’nu eleştirdi. "Türkiye'de ilk defa bir kişi mazbata almadan resmi bir program düzenliyor" diyen Ömer Çelik, "Türkiye'de daha önce böyle bir panik atak içerisinde mazbata siyaseti güdüldüğü görülmemiştir. Olağanüstü bir durum yok, stresli bir durum söz konusu değil. Memlekette her şey yolunda. Twitter profilinize istediğiniz unvanı yazabilirsiniz mazbata sormuyorlar. Anıtkabir defterine bunu yaptığınız zaman eleştirileceğinizi bileceksiniz. Anıtkabir ziyaretinin kişisel hırslara alet edilmesi siyasi tarihimize bir ilk olarak geçmiştir. Anıtkabir ziyaretinin ve Anıtkabir Defterinin mazbatasını almamış bir kişi tarafından resmi unvana, resmi yetkiye sahip olmayan bir kişi tarafından istismar edilmesine itiraz ediyoruz" dedi.

    "KAZANANI TEBRİK EDECEĞİZ"

    Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

    "Çıkıp da sürekli sempatik cümleler kurup, sonra katkı versinler diye sayın Cumhurbaşkanımızı ve sayın Devlet Bahçeli’yi hukuki sürece katkı sunmaya davet etmek yanlıştır. Hiçbir siyasetçi sürecin karar vericisi değildir. Sürecin patronu Yüksek Seçim Kurumu’dur. Vatandaşımızın iradesi net olarak gözüktükten sonra hepimiz diyeceğiz ki, ‘başımızın üstünde yeri’ var, kazananı tebrik edeceğiz.”

    ANITKABİR ZİYARETİ YİNE GÜNDEMİNDE

    “Devlet geleneği olarak Anıtkabir’in siyasiler tarafından ziyaretinden memnuniyet duyarız. Anıtkabir ziyaretinin mazbatanı almamış bir kimse tarafından istismar edilmesini protesto ediyoruz. Twitter’e istediğiniz unvanını yazabilirsin. Aday kendisi de gelişigüzel bir ziyaret olmadığını ifade ediyor. Oradaki komutaya yalan bilgi vererek, sahip olmadığınız bir unvanı kullanarak bu şekilde Anıtkabir defterini, Atatürk’ün hatırasını siyaseten istismar etmek hiç kimsenin aklına gelmeyen yakışıksız bir tavır olmuştur.”

    S-400'LERLE İLGİLİ BIDEN'E YANIT VERDİ

    Ömer Çelik, ABD Başkan Yardımcısı Biden’in, S-400’ler nedeniyle Türkiye’ye tepki gösterdiği açıklamasına da yanıt verdi:  “Başkan Yardımcısının NATO’nun önemini keşfetmesi bakımından bir ilk olarak değerlendirebiliriz. Türkiye’nin sürekli olarak NATO üyeliğinin sorgulanması demek NATO ittifakının temel değerlerinin sorgulanması demektir. Türkiye NATO’nun kilit müttefiklerinden bir tanesidir. Türkiye’nin NATO’nun önemini keşfetme konusunda maalesef bu ifade zaaf içerisindedir. Türkiye’nin NATO çerçevesindeki rolünü çektiğinizde Türkiye zaafa düşmez ama başkaları Türkiye’nin bölgesel ve küresel güvenliğe verdiği destekte zaafa düşmüş olurlar. NATO’nun kilit bir müttefiki olan Türkiye’nin ittifak içinde kıymetini bilsinler. (HABER MERKEZİ)

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