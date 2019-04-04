04 Nisan 2019 22:49

MMO Öğrenci Üye Kurultayı: Ülke üniversite hurdalığına çevriliyor

Makina Mühendisleri Odası 2019 Öğrenci Üye Kurultayı sonuç bildirgesinde Türkiye'nin "üniversite hurdalığına çevrildiği" vurgulandı.

MMO Öğrenci Üye Kurultayı: Ülke üniversite hurdalığına çevriliyor

Afiş: MMO

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    Türk Mimar ve Mühendisleri Odasına (TMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası (MMO) 2019 Öğrenci Üye Kurultayı sonuç bildirgesi açıklandı. Sonuç bildirgesinde, AKP iktidarı döneminde üniversitelerin sermayeye açılması ve ticarileştirilmesinin hızlandığına dikkat çekilerek üniversitelilerin beslenme, ulaşım, barınma, sağlık gibi temel ihtiyaçlarına ulaşmasının ekonomik kriz nedeniyle gün geçtikçe zorlaştığı belirtildi.

    Kurultaya 18 Şube ve 45 üniversiteden, odaya üye olan 19 bin 632 öğrenci üyeyi temsilen 160 delege katıldı. Bildirgede, geçmişte her ile bir üniversite söylemiyle yola çıkan siyasi iktidarın, kendi çıkarları için bir gecede açtığı üniversitelere ek olarak, var olan köklü üniversiteleri bölerek, üniversiteleri plansız, karmaşık ve bilim kurumu olmaktan uzak bir yapıya yönelttiğine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

    “Bu politikalar ülkeyi üniversite hurdalığına çevirmektedir. Gerekli laboratuvar koşulları ve altyapı sağlanamaması sonucu öğrenciler ihtiyaçları olan pratik bilgiye sahip olamamaktadır. Bu olumsuzluklar istihdam sürecinde  mezunların birçok problem yaşamasına neden olmaktadır.”  

    STAJ SÖMÜRÜSÜ VE TEHDİT

    Planlama anlayışının olmamasının çok sayıda mezunun işsizlikle karşı karşıya kalmasına yol açtığına işaret edilen bildirgede “Mühendislik eğitiminin tamamlanması için zorunlu olan stajlarla ve yine zorunlu olan intern mühendislik, işyeri eğitimi vb. adlar altında öğrencilerin emekleri sömürülmektedir. Aynı zamanda bu uygulamalar sırasında verilmesi zorunlu olan ücretleri ve yapılması zorunlu sigortaları karşılanmamakta ve bu duruma itiraz etmek isteyen öğrenciler, stajlarının yakılmasıyla tehdit edilmektedir” denildi.

    ÜNİVERSİTEDE BASKI ARTTI

    Öğrencileri müşteri olarak gören ve bilginin meta haline dönüştürülmesini amaçlayan yaklaşımların eleştirildiği bildirgede, AKP iktidarı süresince üniversiteler ve üniversiteliler üzerindeki baskıların sürekli arttığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

    “Binlerce öğrenci fişlendi, tutuklandı veya gözaltına alındı. Üniversitelerdeki ilerici akademisyenlerin görevlerine son verildi ve üniversitelerle bağları kesildi. Siyasi iktidarın üniversitelerdeki kadrolaşma politikası artık akıl almaz bir düzeye ulaşmıştır. Akademisyenler, yeterliliklerine bakılmadan, kişiye özel kadrolar açılarak atanmakta, hatta aile boyu atamalar yapılmaktadır.”

    Bildirgede, mağduru olunan çarpık eğitim sistemine, YÖK karanlığına, antidemokratik uygulamalara, teknik altyapıdan yoksun eğitim koşullarına karşı örgütlenerek ve mücadelenin sürdürüleceğine vurgu yapıldı.

    BİLDİRGEDE ÖNE ÇIKAN TALEPLER

     Eğitim her aşamada eşit, parasız, bilimsel, demokratik ve laik olmalıdır. Akademilerden uzaklaştırılan ilerici akademisyenler görevlerine iade edilmelidir.

    •  Özelleştirmelerden vazgeçilmeli, sermaye çevrelerine üniversitelerin hiçbir organında yer verilmemeli.  
    •  Devlet, üniversiteler için yeni yurtlar inşa etmeli ve yurtlardaki tüm hizmetler öğrencilere ücretsiz olarak sunulmalıdır.
    •  Altyapısı ve imkanları yetersiz üniversiteler açılmamalıdır
    •  YÖK’ün baskıcı, piyasacı, gerici niteliği AKP ile birlikte derinleşmiştir. Demokratik eğitim ve özerk bir üniversite için YÖK kapatılmalıdır.    
    •  Tüm meşruluğuna rağmen MMO’nun üniversitelerde çalışmalarının engellenmesini ve kısıtlanmasını kabul etmiyoruz.

    (HABER MERKEZİ)

     

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