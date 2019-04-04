04 Nisan 2019 22:12

Yönetmen Sefa Öztürk, ilk filmi 'Güven'i anlattı

İlk filmi 'Güven'i 15 Mart’ta izleyiciyle buluşturan Yönetmen Sefa Öztürk: Aşk, kadınlık, erkeklik ve aile çok yönlü olarak idealize ediliyor.

Yönetmen Sefa Öztürk, ilk filmi 'Güven'i anlattı

Fotoğraf: MA

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    Yönetmen Sefa Öztürk’ün ilk filmi “Güven”, 15 Mart’tan itibaren izleyiciyle buluşmaya başladı. Başrollerinde Bülent Çolak, Serkan Keskin ve Feride Çetin’in yer aldığı film, Zonguldak’ta bir güvenlik şirketinde çalışan Ali ve Meryem’in güvensizlik üzerine kurulu olan ilişkilerine odaklanıyor.

    Mezopotamya Ajansına konuşan Sefa Öztürk ilk filmi Güven’i anlattı. Filmde kadına ve erkeğe yüklenen toplumsal kodları sorgulayan Öztürk, “Kendine güvenmeyen güvenlikçinin hikayesini konu almak istedim. Aşk, kadınlık, erkeklik, aile çok yönlü olarak idealize ediliyor” dedi.

    "HİKAYE TUTKUNUN KENDİSİNDEN ÇIKIYOR"

    İnşaat okuyan ve daha sonra bir süre gazetecilik yapan Sefa Öztürk, uzun yıllardır dizi setlerinde yardımcı yönetmen olarak çalıştı. Dizi sürelerinin giderek uzamaya başlayıp, 65 dakika olan dizilerin 95 dakikaya çıkmasıyla “Artık yeter” deyip setleri bıraktı. Çalıştığı süre zarfında hep kendi hikayelerini yazan Öztürk, Güven’in senaryosunu yazma sürecini “İşi bıraktıktan sonra yazmaya daha çok zaman ayırdım. Sonra Güven’i hazırlamaya başladım. Aslında insanın içinde yazmaya dair güçlü bir itki var. O yüzden şartlar zormuş, zaman bulamıyorsunuz çok önemsediğiniz şeyler olmuyor. Aslında o yazma isteği, hikayeyi anlatmaya dair hissettiğiniz güçlü tutkunun kendisinden çıkıyor” sözleriyle anlattı.

    "BUNLAR ERKEKLİK, KADINLIK KODLARI"

    Filmde güven duygusu üzerinde duran Öztürk, güven duygusunun bugün pazarlanıp, satın alınır hale geldiği görüşünde. Güvenin satın alınacak bir şey olmadığını vurgulayan Öztürk, “İnsanlar evler, arabalar satın alıyor. Bir de toplumda sanki güven duyulması gereken kişi erkek de, güveni sağlaması gereken kişi kadınmış gibi algılanıyor. Çok yanlış konumlandırılmış. Cinsiyete bölünmüş bir duygu. Ben de güven gerçekten nasıl bir kavram, nasıl işliyor diye biraz incelemeye başladım. İncelemeye başladığım fikir ortaya çıktı. Kendine güvenmeyen güvenlikçinin hikayesini konu almak istedim. Aşk, kadınlık, erkeklik, aile çok yönlü olarak idealize ediliyor. Genlerimize kadar işleyen bazı kodlar var. Bunlar erkeklik, kadınlık kodları” dedi.

    "MAHALLEME FİLMİMİ SOKAMIYORUM"

    Güven’in zorluklarla geçen 3 yılın ardından vizyona girdiğini dile getiren Öztürk, filmin Türkiye genelinde 33 kopya ile vizyonda olduğunu belirtti. Bu sayı ile vizyona girmenin üzücü olduğunu söyleyen Öztürk, “Kadıköy’de yaşıyorum. Kadıköy’de filmim yok. Kendi mahallemdeki sinemaya filmimi sokamıyorum. Gerçekten sinema adına bundan daha utanç verici bir şey olamaz. Zaten amacım büyük gişe filmleriyle yarışmak değil. Ancak en azından seyirci ile buluşmak için bir parça daha fırsata sahip olabilmeliyiz” şeklinde konuştu.

    FİLM HAKKINDA

    Meryem’in eski eşi Ferit’ten olma bir çocuğu vardır. Ali, Meryem’i çok severken ikisini birlikte kabul ederek evlenirler. Mutlu giden evliliklerinde Meryem’in eski eşi olan Ferit’in yıllar sonra karşılarına çıkmasıyla her şey bir anda tersine döner. Ali, Meryem’in eski eşi olan Ferit’in gelmesiyle güven kaybına uğrar. Fakat Ali’nin bir planı vardır. Meryem’i kendince bir teste tabi tutar. Meryem, çocuğunun babası Ferit’in geri gelmesiyle eşi Ali arasında büyük bir ikilem içerisinde kalır. Geçen zamanla Ali, eşi Meryem’e olan inancını yavaş yavaş yitirmeye başlar. Meryem’in eski eşi Ferit’in ansızın faili meçhul bir cinayete kurban gitmesiyle olaylar çok farklı bir yere gelir. Ferit’in ölümü ile ilgili çalışmalarını sürdüren polisler, çifte başvurarak onları sorgular. Erkeğin kadını güven testine tuttuğu film, toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden güven duygusunu sorguluyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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