04 Nisan 2019 17:31
Torbalı Belediye Başkanı hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" incelemesi
CHP'den Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla inceleme başlatıldı.
Ramazan İsmail Uygur | Fotoğraf: DHA
İçişleri Bakanlığınca, CHP'den İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Ramazan İsmail Uygur hakkında, belediye başkanlığı görevini devir teslimi sırasındaki ifadeleri nedeniyle "Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve gerekli incelemelerin başlatıldığı" belirtildi. (Ankara/AA)