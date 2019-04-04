109 avukatın imzasıyla "Avukat inisiyatifi" kuruldu

5 Nisan Avukatlar Günü öncesinde bir araya gelen 109 avukat, hak ve özgürlükler için mücadele etmek amacıyla Avukat İnisiyatifi’ni kurduklarını açıkladı.109 avukat, 5 Nisan Avukatlar Günü öncesinde Avukat İnisiyatifi kurduklarını açıkladı ve meslektaşlarını kendilerine katılmaya davet etti.

“Aklımızla, hukukla, bilgimizle, inancımızla, kararlılıkla ve var gücümüzle avukatlar olarak tüm baskılara karşı çıkacağımızı kimse unutmasın.” denilen açıklamada “İnsan haklarına, adil yargılanma hakkına, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığına, düşünce ve bilim özgürlüklerine, demokratik düşünceye, herkesin ifade, örgütlenme, seçme ve seçilme, toplanma hakları başta olmak üzere tüm insan hak ve özgürlüklerine karşı yürütülen ve özellikle avukatlara karşı yoğunlaşarak artırılan düşmanca tüm saldırıları, mesleklerini yaparken ceza tehdidi altında tutulmalarını, tutuklanmalarını, mahkum edilmelerini, eziyet görmelerini, tehdit edilmelerini, avukatlık mesleği üzerinde kurulmak istenen ve var olan tüm vesayetleri, avukatlık meslek örgütlerine, Barolara karşı yapılan baskıların tümünü protesto ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

TUTUKLU AVUKATLAR VURGUSU

Çok sayıda avukatın mesleki faaliyetleri nedeniyle tutuklu olduğunun altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çözümün, aynı zamanda avukatlık faaliyetinin kesiştiği çevre, sağlık, imar ve medya başta olmak üzere diğer meslek alanlarıyla ve akademiyle iş birliğine, siyasi mücadele pratiğine de bağlı bulunduğunun bilincinde olarak; hukukun ve savunmanın her alanında dayanışma ve müşterek mücadele inisiyatifleri oluşturulması önemli bir görev olarak önümüzde durmaktadır. Birlikte üreterek, karar alarak, çalışarak yaratacağımız güven ve özgür tartışma ortamında; çaba, özveri ve birikimiyle öne çıkacak arkadaşlarımızla dinamik bir hukuk hareketi yaratabileceğimizden hiçbir kuşkumuz bulunmamaktadır.” (HABER MERKEZİ)