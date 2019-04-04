Bahçeli’den İmamoğlu açıklaması: Mazbata diye tutturması akla ziyandır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için önde görünen Ekrem İmamoğlu için, “Henüz hukuki süreç sonuçlanmadan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının mazbata diye tutturması akla ziyandır. Adeta oyuncağı elinden alınan çocuk gibi mızmızlanması, şuursuzca açıklamalar yapması hezeyandır” ifadesini kullandı.

Bahçeli, gazetecilere yerel seçimlere dair açıklamalarda bulundu Bahçeli Ekrem İmamoğlu için, ““Henüz hukuki süreç sonuçlanmadan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının mazbata diye tutturması akla ziyandır. Adeta oyuncağı elinden alınan çocuk gibi mızmızlanması, şuursuzca açıklamalar yapması hezeyandır.” dedi.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

“”Anıtkabir Özel Defteri’ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak imza atması sadece siyasi acemilik veya acelecilik olarak da yorumlanamaz. Bu telaş nedir? Nereye varılmak istenmektedir?”

“TÜRKİYE’DEN VENEZUELA ÇIKARMA ARAYIŞINA KİMSE HEVES ETMESİN”

“Gelişmeler sıradan bir seçim ve itiraz sürecinin çoktan aşıldığını açıkça göstermektedir. Türkiye’den bir Venezuela çıkarma arayışına hiç kimse heves etmesin.”

“Hiç kimse sokaklardan medet ummasın, kaos şakşakçılığına soyunmasın.”

“Emel ve hedef sahiplerini uyarıyorum, bedeli hakikaten de çok ağır olur.”

“İstanbul’da oyların tekrar sayımını durduran, sandık hilelerine ve usulsüzlüklerine ortam açan kim varsa tüm bağlantıları, tüm ilişki ağları araştırılmalı, mutlaka sonuca bağlanmalıdır. FETÖ’yle iltisakları varsa tespit edilip gereği yapılmalıdır.”

“Uluslararası toplumun işin içine dahil edilme çabaları, toplumsal bünyeyi kaşıma ve kutuplaştırma çalışmaları kesinlikle bir senaryonun, karanlık bir kumpasın eseridir.”

“Sandık haksızlıklarını sokak tehditleriyle örtmeye, kargaşa ve karmaşaya Türkiye’yi çekmeye hazırlananlara asla izin verilemez, asla müsaade edilemez. Herkes aklını başına alsın. Mazbata diye tutturanlar, siyasi madrabazlıklarla sonuç alacaklarını düşünmesinler.

“Oyların ilk olarak kayda geçirildiği, ıslak imzalı ve mühürlü sandık sayım-döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları ve YSK’ya bildirilen oylar arasında fahiş farkların tespiti meşru ve mecburi bir ihtiyaçtır. CHP hukuki süreçten neden rahatsızdır? Milletimizin hassasiyetleriyle niye oynamaktadır? İstanbul’da 319 bin 578 geçersiz oyun bulunduğu açıktır. Usulsüzlüklerin varlığı da bellidir.”

SANDIK BAŞINDAKİ GÖREVLİLERİ SUÇLADI

“Sandık başındaki görevlilerin maksatları, neye ve kimlere hizmet ettikleri mutlaka deşifre edilmelidir. Ne İstanbul ne de Türkiye sokakta bulunmamış, sokağa da teslim edilmeyecektir. FETÖ’cüleri, PKK’lıları arkasına alıp siyasi dolandırıcılığa sapanlar milletimizin sabrını test etmesinler, aksi halde sonuçlarına katlanacaklardır.” (HABER MERKEZİ)