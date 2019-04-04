"Belediye ilk iş olarak 10 Ekim katliamı ile ilgili anıt yapmalı"

103 kişinin yaşamını yitirdiği 10 Ekim Katliamı’nın üzerinden 42 ay geçmesine rağmen demokrasi anıtının hâlâ yapılmamasına tepki gösteren Avukat Mehtap Sakinci Coşgun, “Yerel seçimler sonrası nereden başlamalı sorularına yanıt olarak, ‘Garın önüne anıt yaparak başlayabilirsiniz’ diyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Gar’ın önüne anıt yapılması kararının üzerinden 42 ay geçmesine rağmen henüz bir şey yapılmadı. Olaya ilişkin Mezopotamya Ajansına konuşan 10 Ekim-Der Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun, yerel seçimler sonrası yeni belediyenin, ilk iş olarak alınan kararı uygulaması gerektiğini ifade etti. Coşgun, “Anıtlaşma sürecinde Belediye Meclis kararı kamuoyundan gizlendi. Dernek olarak girişimlerimiz sonucunda olaydan bir yıl sonra haberdar olduk. Sonrasında belediyeye defalarca yazılı-sözlü olarak dernek adına ve bireysel olarak müracaat ettik. Ancak dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek talimatıyla konunun, 10 Ekim olması nedeniyle bize randevu verilmedi” dedi.

"YAŞAMINI YİTİRENLERE VEFA BORCU"

Karar aşamasında ve uygulanmasında kendilerinin muhatap dahi alınmadıklarını, alana Demokrasi adının da 15 Temmuz 2016’dan sonra verildiğini söyleyen Coşgun, “Bunun 10 Ekim 2015’te katledilen insanlara izafeten yapılmadığı, 2019 yerel seçimleri sonrası derneğin anıtlaştırması talebinin şimdi salt Ankara seçmeninin talebi olarak değil, Ankara kentinin Cumhuriyet tarihinin en büyük ‘sivil terör olayı’ kapsamında yaşamını yitiren 103 insana bir vefa borcu olarak görülmesi, siyasi saiklerle uygulama alanı bulamayan bu kararın dernek ve bileşenlerinin de muhatap alınması suretiyle derhal uygulanması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Coşgun, “CHP’liler üzerinden bu süreci takip etmiştik. Çünkü zaten bu kararın aldırılmasını sağlayan belediye meclisindeki CHP’lilerdi. Biz Kılıçdaroğlu’dan da anıtın yapılacağına dair söz almıştık” diye konuştu. (Ankara/MA)

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