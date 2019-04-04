HDP: Seçim kurulları itirazı yapana göre karar alıyor

HDP Seçim İşleri Komisyonu Sözcüsü Ali Ürküt, seçim sonuçların yapılan itirazlara ilişkin yaptığı açıklamada, saçim kurullarının itiraz sahiplerinin siyasi kimliğine göre karar aldığını söyledi. HDP'nin reddedilen itirazlarına ilişkin Ürküt'ün örnek verdiği ilçeler arasında 3 oy farkı olan ilçeler de bulunuyor.

Ürküt, “İtirazlar konusunda il ve ilçe seçim kurulları itirazı yapanın siyasi kimliğine göre karar alıyor ve tavır belirliyor. Şimdiye kadar AKP’nin yaptığı itirazların neredeyse tamamı gerekli belgeler sunulmadan il ve ilçe seçim kurulları tarafından kabul edildi. İstanbul örneğinde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurullarının kabul etmediği AKP başvuruları için de doğrudan YSK devreye girerek yeniden sayım işlemlerinin yapılmasını sağladı. Yine Kars, Iğdır, Van-Erciş, Siirt-Baykan’da AKP ve MHP’nin benzer nitelikteki tüm itirazları, aradaki oy farklarının çok daha büyük olmasına rağmen İlçe Seçim Kurulları tarafından kabul edilerek oylar yeniden sayıldı” dedi.

3 OY FARK OLAN İLÇELER VAR

AKP ve MHP’nin HDP aleyhine yaptığı itirazlar neticesinde tekrarlanan oy sayımlarıda seçim sonuçlarının değişmediğini belirtilen Ürküt, HDP’nin il ve ilçe seçim kurullarına yaptığı itirazların ise tamamının reddedildiğini söyledi.

HDP’nin başvurduğu pek çok yerde oy farkının çok düşük olduğuna dikkat çeken Ürküt, söz konusu yerleri şöyle sıraladı:

Muş Merkez - Oy farkı: 538

Muş Malazgirt - Oy farkı: 3

Bitlis Tatvan - Oy farkı: 295

Ağrı Taşlıçay - Oy farkı: 144

Batman Gercüş - Oy farkı: 43

Mardin Dargeçit - Oy farkı: 634

Urfa Viranşehir - Oy farkı: 757

Hakkari Şemdinli - Oy farkı: 154

Hakkari Yüksekova Esendere - Oy farkı: 115

"ZARF VE PUSULA SAYILARI UYUŞMUYOR"

Bu ilçelerde sandık sonuç tutanaklarının önemli bir bölümünün yasaya ve usule aykırı bir şekilde düzenlendiğini aktaran Ürküt, zarf ve oy pusulası sayısının birbiri ile uyuşmadığını, kullanılan zarf sayısı ile sandıktan çıkan zarf sayısının eşleşmediğini, seçmen sayısı ile kullandırılan oy pusulası sayısının birbiri ile uyuşmadığını, bazı tutanaklarda zarf ve oy pusulası sayısının tutanağa geçirilmediğini, geçersiz olarak sayılan oyların geçersizlik sebeplerinin tutanağa yansıtılmadığını söyledi.

Ürküt, il seçim kurullarının kararlarına göre, süreci YSK Başkanlığına kadar taşıyacaklarını açıkladı. (Ankara/EVRENSEL)

Seçim sonuçlarına itiraz edilen il ve ilçelerde son durum