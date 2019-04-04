04 Nisan 2019 16:01

"İSPARK bariyerleri seçimin sonrası neden çalışmadı?"

CHP'li vekil Mahmut Tanal: İBB'nin iştiraki olan İSPARK’a ait bariyerlerin 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle çalışmadığı doğru mu? 

"İSPARK bariyerleri seçimin sonrası neden çalışmadı?"

İSPARK logosu

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    CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinin ardından İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinde yolsuzluk ve usulsüzlükleri saklamak iddialarıyla ilgili soru önergesi verdi.

    CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun cevaplandırması talebiyle 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinin ardından İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinde yolsuzluk ve usulsüzlükleri saklama iddialarıyla ilgili soru önergesi verdi.

    TANAL’IN CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ SORULAR

    31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinin ardından; 

    • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın iştiraki olan İSPARK’a ait bariyerlerin 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle çalışmadığı iddiası doğru mudur? 
    • İddia doğruysa bariyerlerin seçimin hemen ardından çalışmamasının gerekçesi nedir? 
    • Bu süreç içerisinde park yeri ücreti ne şekilde tahsil edilmiştir?
    • Bu süreç içerisinde park ücreti olarak ne kadar gelir elde edilmiştir? 
    • İSPARK’ın ortalama park geliri ne kadardır?
    • İddia edilen arıza nedeniyle oluşan gelir kaybı ne kadardır?
    • İSPARK’ta 31.3.2019 Yerel Seçiminin kesin sonuçları belli olmadan alınan personel sayısı kaçtır?
    • İSPARK’ta çalışan personel sayısı ne kadardır?
    • İSPARK’ta personel eksikliği bulunmakta mıdır?
    • İSPARK’ta seçim öncesi işten çıkarılan personel var mıdır? 
    • İstanbul Büyükşehir Belediyesi ALO 153 Şikayet Hattı’nda çalışan personel sayısı kaçtır? Personelin çalışma usul ve saatleri nedir? Aktif çalışan personel sayısı kaçtır?
    • Ümraniye İSPARK’ta bu dönem içerisinde kaç personele kıyafet dağıtılmıştır?
    • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı Halk Ekmek’in bilgisayar hard disklerinin söküldüğü iddiası doğru mudur?
    • İddia doğru ise, bilgisayar hard disklerinin sökülme gerekçesi nedir?
    • Hard disklerde bulunan bilgiler kişiye özel bilgiler midir? 
    • Kişiye özel bilgiler değilse, belediye hizmetlerinin devamı açısından bu bilgiler neden kaçırılmıştır?
    • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait toplam hizmet aracı sayısı kaç adettir?
    • Bahsi geçen Belediyeye ait hizmet araçlarının, AK Partili ilçe belediye başkanlıklarına hibe edildiği iddiası doğru mudur?
    • Hangi belediyeye, kaç adet hizmet aracı hibe edilmiştir? (HABER MERKEZİ)

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