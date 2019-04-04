Kemalpaşa'da seçimi kaybeden AKP'li Uğurlu, 300 işçiyi işten çıkardı

Metehan UD

İzmir

Kemalpaşa belediyesinde seçimleri kaybeden AKP'li yönetim, seçimin sonuçlarını işçilere kesti. Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında çalışan 300 işçi, program bitmeden işten çıkarıldı.

31 Mart'taki yerel seçim sonucunda AKP, İzmir'de elinde bulundurduğu beş ilçede CHP'li rakipleri karşısında yenildi. Bu ilçelerden biri de Kemalpaşa. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçime giren mevcut belediye başkanı AKP'li Arif Uğurlu, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Rıdvan Karakayalı karşısında kaybetti. AKP seçim sonuçlarına itiraz etse de değişen bir şey olmadı.

Seçim sonrasında hâlâ yönetimde bulunan AKP'li Belediye Başkanı Arif Uğurlu ve belediye bürokratlarının ilk icraatı seçim sonuçlarının intikamını almak oldu. Edinilen bilgilere göre belediye yönetimi işçi çıkardı. Yakın zamanda belediyeye, TYP kapsamında alınan 375 temizlik işçisinden yaklaşık 300’ünün işlerine program süresi dolmadan son verildi.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPMADI

Konuyla ilgili Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu'ya ulaşmaya çalışdık ancak belediye bürokratlarına yönlendirildik. Bürokratlar da yönetimin değiştiğini belirterek açıklama yapamayacaklarını dile getirdiler.

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI (TYP) NEDİR?

Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) esnek ve güvencesiz bir çalışma sistemi yaratıyor. Program kapsamında işe başlayan kişiler genellikle 6 ve ya 9 ay süreyle çevre temizliği, inşaat işleri, bakım onarım çalışmaları ya da temizlik hizmetlerde çalıştırılıyor. Kişilerin görev aldıkları süre boyunca sigorta primleri ve asgari ücret devlet tarafından ödeniyor. Program AKP tarafından seçim kampanyalarının bir parçası haline getirildi. Seçim dönemi öncesi alımlar sıklaşıyor.

İzmir | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları