Fatih'te oy nöbeti: Heyecanlı ve umutlu

Şerif KARATAŞ

AKP İstanbul'da seçim sonuçlarına itiraz edince İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde YSK tarafından önde olduğu belirtilen Ekrem İmamoğlu’ya oy verenler soluğu itirazın kabul edildiği ilçelerde, oyların toplandığı salonların önünde aldı. Parti görevlileri ve milletvekilleri oy sayım işlemini takip etti.

Geçersiz oylar için itiraz yapılan ilçeler arasında Fatih de yer aldı. Fatih’teki oyların toplandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih Spor Kompleksi önündeki bekleyişi takip ettik. Kimi uzun süreli kalırken, çalışanlar iş çıkışı, ya da öğlen molalarında ilçe seçim kurulunun önünü uğrayıp, gelişmeler hakkında bilgi alıyorlar. Büyükşehir belediye başkanlığının kazanmanın verdiği mutluluğu yüzlerde görmek mümkün. Akşam saatlerinde gelenler, yanlarında getirdikleri, kek, kurabiye tarzı yiyecekleri getirip, bekleyen arkadaşlarına ikram ediyorlar.

HDP’LİLERİN OYU...

Aralarında seçim sonucuna ve yapılan itiraza ilişkin sohbet edip tartışıyorlar. Ağırlıklı olarak, AKP’li yetkililerin seçimi kaybetmeye tahammül etmediği yorumu yapılırken, ikinci yorum ise Ekrem İmamoğlu’nun gündeme getirdiği büyükşehirdeki dosyaların ve evrakların kaçırıldığı iddiası oldu. Diğer bir yorum ise, AKP’nin kaybettiği seçimi kendi tabanına “Uğraştık, mücadele ettik olmadı” imajını vermek için bu kadar çabaladığına yönelik oldu. CHP’lilerin dikkat çektiği bir diğer nokta ise HDP’nin ve Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yaptığı çağrıyla birlikte HDP’ye oy verenlerin tamamının CHP’ye oy verdiği konusu. Bunu anlatanlar da gayet mutlu ve gelecek içinde umutlu bir durum olduğunu da belirtiyorlar.

AKP’nin güçlü olduğu ilçede CHP’lilerle birlikte AKP’liler de spor kompleksinin önünde bekliyor. İlçe belediye başkanlığını kazanmalarına karşın kaybedilen büyükşehir belediye başkanlığı nedeniyle yüzlerde bir tedirginlik hali var. Sayı olarak CHP’lilerden biraz kalabalık olmalarına karşın psikolojik üstünlük CHP’lilerde. AKP’liler biraz daha sakin ve ikili sohbet edenler ağırlıkta.

AKP’NİN OY ORANI DÜŞTÜ

İlçenin yerel seçim sonuçlarını da hatırlatalım. 2014 yerel seçimde tek başına seçime giren AKP oyların 48,65’ni alırken, CHP yüzde 31,58 oy almıştı. 31 Mart yerel seçimleri içinde resmi sonuçlara göre AKP ve MHP’nin birlikte girdiği seçimde AKP yüzde 44,33 alırken, CHP ise yüzde 30,12 oy aldı.

Sabaha kadar geçersiz oyların tekrar sayımının yapıldığı Fatih’te AKP’ye 250 oy CHP’ye 78 oy çıktı. Ancak, AKP yeniden sayılan oylara da itiraz etti. Çıkan sonucun büyükşehrin sonucuna etki etmesi mümkün gözükmüyor.

"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE BÖYLE BİR FOTOĞRAF GÖREMEZSİNİZ"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda oyların çalınmaması için üç gündür nöbet tuttuklarını söyledi. Tanal, “İyi bakın. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir fotoğraf göremezsiniz. Oylar çalınmasın diye 3 gündür nöbet bekliyoruz” dedi ve oyların bekletildiği spor salonundan bir fotoğraf paylaştı.

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