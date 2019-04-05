05 Nisan 2019 04:41

Metal işçileri: Ekonomiyi batırırsan böyle ders verirler

Metal işçileri, iktidarın İstanbul ve Ankara gibi pek çok belediyeyi kaybetmesinde ekonomik krizin etkili olduğunu söylüyor.

Metal işçileri: Ekonomiyi batırırsan böyle ders verirler

Fotoğraf: EVRENSEL

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    Hasan KARA
    Serdar ATAÇ
    Ankara

    Seçim sonrası Ankara’da Türk Traktör, MAN ve Arçelik fabrikalarında çalışan işçilerin gözü şimdi iktidarın ve muhalefetin atacağı adımlarda. İktidarın İstanbul ve Ankara gibi pek çok belediyeyi kaybetmesinde ekonomik krizin etkili olduğunu söyleyen işçilerden biri, “Bu seçimde AK Parti işçilerin tokadını yedi. Sen o kadar kibirli olursan, ekonomiyi batırırsan sana böyle ders verirler” dedi.

    Seçim sürecinde işçiler arasında en çok tartışılan “AKP’ye bir ders vermek” olmuştu. Krizin etkileri ve ekonomi politikaları, iktidarın tutarsızlıkları, kibirli yöneticiler gibi nedenler AKP’ye oy veren işçiler arasında büyükşehirde başka adaya oy verme fikrini yaygınlaştırmıştı. Seçimlerin ardından metal fabrikalarındaki işçiler ile yeniden konuştuk. Seçimden önce “Aman abi bize ne, ne değişiyor, hep aynı” diyen işçilerin birçoğu sandık başına gitmiş. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok belediyenin muhalefete geçmesine ilişkin işçiler arasında iki duygu hakim. Birincisi; yıllardır AKP’ye oy veren işçiler krizin etkisiyle ve iktidarın siyasi tutarsızlıklarıyla AKP’nin bu yenilgiyi hak ettiğini söylüyor. İkincisi; Cumhurbaşkanı’nın, kaybettiği belediyelerde halka hizmet verilmesine izin vermeyeceğini düşünüyorlar.

    Türk Traktör işçilerinden biri, “Görünen köy kılavuz istemez, böyle olacağı belliydi. İnsanlar genel seçimleri bekliyor. Eğer bu gidişi düzeltmezlerse o zaman asıl dersi orada vereceğiz” diyor. Ankara ve İstanbul için değişen belediye başkanlarından ne beklediğini ve bundan sonra neler olacağını sorduğumuzda ise “Sonuçta AKP’den biz aldık belediyeleri, eğer bunlar eline yüzüne bulaştırırsa onları da alırız” diyor.

    "O KADAR KİBİRLİ OLURSAN BÖYLE DERS VERİRLER"

    Yaklaşık 10 yıldır Türk Traktör’de çalışan bir işçi, “Bu seçimde AK Parti işçilerin tokadını yedi. Sen o kadar kibirli olursan, ekonomiyi giderek batırırsan sana böyle ders verirler. Özellikle EYT mağduru işçiler bu süreçte belirleyici oldu. Bakalım bu süreçten sonra iyiye gidiş olur mu, hep birlikte göreceğiz” dedi.

    Başka bir Türk Traktör işçisi ise “Ben daha önce hep onlara (AKP) oy verdim ama bu seçimde ders vermek gerektiğini düşünerek hayatımda ilk kez CHP’ye oy verdim. Bakalım sandıkta verilen dersi alacaklar mı? Bu saatten sonra umarım bir süre seçim olmaz. Çünkü her seçim döneminde çeşitli bahaneler ortaya atılarak ekonomi görmezden geliniyor. İşverenler de seçimleri bahane ederek, her sorunu seçim sonrasına öteliyor” ifadelerini kullandı.

    "KAYBETMEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAKLAR"

    Bir diğer Türk Traktör işçisi özellikle seçim sonuçlarını ısrarla vermeyen Anadolu Ajansının gerçek yüzünün ortaya çıktığını söyledi. Devletin kendi ajansının, devletin yaptığı seçimlerin sonuçlarını kabullenmediğini belirten işçi, iktidarın seçimleri kaybetmeyi hazmedemediğini ve “Kaybetmemek için her şeyi yapacağını” düşündüğünü söyledi. Ekonomik krizin devam ettiğinin belirten işçi, “Bu süreçten sonra birlik olmak lazım” dedi.

    "İŞSİZLİK TEHDİDİ HÂLÂ VAR"

    Yine bir Türk Traktör işçisi de “Umudum yoktu, o yüzden oy vermedim. Ama şimdi de oy vermediğim için pişmanım. Ne olursa olsun AK Parti hâlâ en çok oyu alan parti ülke genelinde. İşçilerin sorunları ise hâlâ baki. İşsizlik tehdidi bizim fabrika için hâlâ geçerli. Mutfak alışverişi ateş pahası. O yüzden bu seçimlerin sonuçlarını olumlu bulsam da kaygılarım devam ediyor” dedi.

    Türk Traktör fabrikasında çalışan bir başka işçi de, “Cumhurbaşkanı ve AKP hâlâ iktidarda olsa da en önemli şehirleri kaybettiler. Gelen itirazları görünce acaba belediyelerdeki yolsuzlukları gizlemek için var olan belgeleri mi kaçırıyorlar, belediyenin varlıklarını başka yerlere mi hibe ediyorlar diye insanın içine kurt düşmüyor değil” dedi.

    MAN fabrikasında çalışan bir işçi ise AKP’nin kaybetmesinde EYT mağdurlarının etkili olduğunu vurguladı. İşçi, “Sopanın ucu herkese değince, sonuç böyle oldu; işyerinde daha önce Cumhur İttifakını destekleyenler son günlere doğru fikirlerini değiştirdiler” dedi.

    HERKESİN GÖZÜ NASIL BELEDİYECİLİK YAPACAKLARINDA

    CHP’li olduğunu ifade eden bir başka MAN işçisi, “CHP’nin bu saatten sonra iyi çalışması lazım. Herkesin gözü artık nasıl bir belediyeciliğin olacağında. Ankara’nın ilçelerinin çoğunu yine AK Parti kazandı ama büyükşehir belediyesinin her yere hizmet götürmesi ve oraları da kazanması lazım” ifadelerini kullandı. Bir başka MAN işçisi ise, “AK Partililere koyun diyenlerin, bunlardan olmaz diyenlerin yanıldığını gördük. Ben de bu seçimlere kadar öyle düşünüyordum. Ama gördük ki eğer onlar oy vermeseydi yine büyükşehirlerde AK Parti kazanırdı” dedi.

    Ankara’da bulunan metal fabrikalarında işçiler üç büyükşehri kaybeden bir partinin miadının da dolacağını düşünüyor. AKP’ye oy veren kimi işçiler yerel seçimlerden kazanımla çıkan muhalefet için “Bu gidişata dur demezlerse onlara da elveda deriz” diyorlar. Krizin faturasını yerel seçimlerde AKP’ye kesen işçilerin gözü sandıktan sonra tencereye dönmüş durumda.

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