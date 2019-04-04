İskender Bayhan ile seçim gündemli tartışmaları değerlendirdik
EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan ile seçim sonrası başlayan tartışmaları ve gündemi değerlendirdik.
04 Nisan 2019 14:58
31 Mart yerel seçimleri sona erdi. YSK’nin kesin sonuçları açıklaması beklenirken; itiraz başvuruları, mazbata tartışmaları ve yeniden sayımlar gündemdeki yerini koruyor. Emek Partisi MYK Üyesi İskender Bayhan, Gündem Özel’de Zeliş Irmak’ın sorularını yanıtladı. (EVRENSEL WEB TV)
ETİKETLER: İskender BayhanEMEP
YAZARLAR
REKLAM