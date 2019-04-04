İskender Bayhan ile seçim gündemli tartışmaları değerlendirdik

TRT, seçim süreci boyunca Cumhur İttifakı lehine 164 saat yayın yaptı

RTÜK üyesi İsmet Demirdöğen'in hazırladığı rapora göre TRT Haber Cumhur İttifakı lehine 164 saat yayın yaptı. HDP lehine ise 36 saniye yayın yaptı.