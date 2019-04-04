TCDD, KPSS şartı olmadan, belirsiz süre için 356 işçi alacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerine "belirsiz süreli" iş sözleşmesiyle 356 işçi alınacak.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından verilen ilanda, 86 ten teşkil işçisi, 42 demiryolu yol yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, 188 demiryolu hattı bakım onarımcısı, 40 liman vinç operatörü olmak üsere 356 işçi alınacağı ifade edildi.

İlana göre, İŞKUR’ca bildirilen nihai listede bulunan adayların, işgücü talebinin 4 katından fazla olması durumunda, her işgücü talebi için sözlü sınava katılacak 4 katı asıl aday ile aynı sayıda yedek aday 25 Nisan 2018 tarihinde noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. İşe alınacak kişiler, yapılacak sözlü sınav sonucunda belirlenecek.

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