HDP’nin Şırnak adayları: Halka özeleştiri borcumuz var

Şırnak’ta kent merkezine taşınan binlerce asker ve polisin oylarıyla belirlenen seçim sonuçlarını değerlendiren HDP’li Eş Başkan adayları Hişar Osal ve Nurcan Altürk, halka özeleştiri borçlarının olduğunu söyledi.

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde ilçelerden kent merkezine taşınan ve farklı kentlerden getirilen binlerce polis, asker ve korucunun toplu bir şekilde oy kullandığı Şırnak Belediyesi AKP’ye geçti. Söz konusu durumu HDP Eş Başkan Adayları Hişar Osal ve Nurcan Altürk MA’dan Berivan Altan’a değerlendirdi.

‘HALKTAN ÇOK ASKER VE POLİS OY KULLANDI’

Seçim günü kent halkından çok asker ve polisin oy kullandığını söyleyen eş başkan adaylarından Hişar Osal, özellikle kent merkezinde geçtiğimiz yıllarda ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında çok sayıda ailenin göç etmek zorunda bırakıldığını hatırlatarak, “Şırnak kent merkezi zaten yıkılmış, insanlar burada değil. Şırnak yaralı ve mağdur. AKP de bunun üzerinden kendine oy devşirdi” değerlendirmesinde bulundu.

‘KENDİMİZİ GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ’

Oral, tüm antidemokratik hile ve uygulamalara rağmen Şırnak halkına karşı bir özeleştiri borçları olduğunu da ifade etti. Osal, bu konuda şunları söyledi:

“Tüm bu sonuçlardan ders çıkarmamız gerekiyor. Kendimizi gözden geçirerek, eksikliklerimizi gidermemiz gerekiyor. Halkımızın ihtiyaçları nelerdir, nasıl bir siyaset üretmemiz gerekiyor, bu halkın ihtiyaçlarını nasıl giderebiliriz bunları konuşmamız gerekiyor. Kendimizi halkımızın hizmetine hazır hale getirmemiz gerekiyor.”

Eş Başkan Adayı Nurcan Altürk ise, “Eksikliklerimizi giderek, kendimizi yeniden yaratarak, daha güçlü döneceğiz ve mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

Şırnak | 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonuçları