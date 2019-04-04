TRT, seçim süreci boyunca Cumhur İttifakı lehine 164 saat yayın yaptı

Sinan Güler

ANKARA

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İsmet Demirdöğen'in hazırladığı rapora göre TRT Haber, 1 Şubat-29 Mart döneminde Cumhur İttifakı lehine 164 saat yayın yaparken Millet İttifakına ayırdığı 46 saatin 20 saatinde, HDP’ye ayırdığı 3 saatin sadece 36 saniyesinde lehte yayın yaptı.

RTÜK Üst Kurul Üyesi İsmail Demirdöğen, kamu yayıncısı olan TRT’nin temel görevini bir yana bırakarak iktidarın yayıncısı olduğuna dikkat çekti. TRT Haber iktidar yanlısı çizgisini seçim gününe kadar sürdürdü.

1 Şubat-29 Mart tarihleri arasındaki 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde TRT Haber, AKP lehine 146 saat 38 dakika 29 saniye yayın yaptı. MHP lehine 18 saat 14 dakika 26 saniye yayın yapan TRT Haber, AKP ve MHP aleyhine hiç yayın yapmadı. TRT Haber, Cumhur İttifakına tamamı lehte olmak üzere toplamda 164 saat 52 dakika 55 saniye yer verdi.

HDP LEHİNE GÜNDE SADECE 36 SANİYE YAYIN YAPTI

CHP, TRT ekranlarında 57 günlük sürede 38 saat 18 dakika 12 saniye yer bulabilirken CHP hakkında yapılan yayınların 21 saati 12 dakikası lehte, 17 saat 5 dakikası aleyhte gerçekleşti. İYİ Parti lehine yapılan yayınların toplam süresi uzmanlar tarafından 4 saat 35 dakika 54 saniye olarak hesaplanırken TRT Haber, İYİ Parti aleyhinde 3 saat 45 dakika 31 saniye yayın yaptı.

Raporda TRT Haber’in HDP’ye yönelik yayın politikası da değerlendirildi. HDP lehine ise 57 günde sadece 36 saniye lehte yayın yapan kanal, HDP aleyhine ise 3 saat 17 dakika 53 saniye yayın yaptı.

TRT logosu

RTÜK TARAFLI YAYINLAR İÇİN “İHLAL YOK” DEDİ

Raporda ATV ve A Haber’in de içinde olduğu 11 kanalın sadece AKP ve MHP lehine haber yaptığı ve ekranlarında CHP, İYİ Parti ve HDP’ye yönelik aleyhte yayınlarına yer verdiği tespit edildi. Bu kanallar arasında Beyaz TV, TGRT Haber, AKİT TV ve Ülke yer aldı. Raporlarda, “Seçim döneminde tarafsızlık, gerçeklik, doğruluk ilkelerine uygun davranmakla yükümlü radyo ve televizyon kuruluşları ile yazılı, sözlü ve görsel basının tek yönlü, taraf tutan yayınlar yapamayacaklarına, bu kuruluşların yayınlarında demokratik kurallar çerçevesinde adaylar arasında fırsat eşitliğini sağlamak zorunda olduklarına oybirliği ile karar verilmiştir’ hükmünü ihlal ettiği” belirtildi. Fakat RTÜK’ün AKP kontenjanından seçilen üyelerinin oylarıyla gerek TRT Haber gerekse de diğer 11 kanal için “ihlal yok” kararı verildi.

CHP’Lİ DEMİRDÖĞEN: TRT İKTİDAR YAYINCISI OLDU

RTÜK Üst Kurul Üyesi İsmet Demirdöğen TRT’nin bu seçim döneminde yeni bir çığır açtığını ifade ederek, kimi özel yayıncıların misyonunu üstlenerek muhalefeti karalayan haberciliğe geçiş yaptığını belirtti. TRT’nin muhalefet partilerinin aleyhine yaptığı haberlerle bir siyasi partinin çıkarlarının bekçisi haline geldiğine değinen Demirdöğen, “RTÜK yönetimi, muhalefete yönelik yalan ve iftiraları, küfürleri neredeyse meşrulaştıran bir konuma getirilmiştir” dedi.

Daha önceki dönemlerde TRT’deki muhalefeti görmezden gelme anlayışının, 31 Mart Yerel seçimleri döneminde ‘muhalefeti itibarsızlaştırma ve kriminalize etme’ye dönüştüğüne vurgu yapan Demirdöğen, kamu yayıncısı olan TRT’nin temel görevini bir yana bırakarak iktidarın yayıncısı olduğuna dikkat çekti.

TRT Haber, muhalefet partileri aleyhine saatlerce yayın yaptı