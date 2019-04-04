AİHM'den Cizre, Sur ve Silopi başvurularına ret

AİHM, 2015-2016 yıllarında Cizre, Silopi ve Sur’da uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili Türkiye aleyhine yapılan 32 başvuruyu reddetti.

AİHM, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 2015 ve 2016 yıllarında uygulanan sokağa çıkma yasağı ve operasyonlarla ilgili Türkiye aleyhine yapılan 32 başvuruyu daha karara bağladı. AİHM, iç hukuk yolları tüketilmediği için söz konusu iddiaları kabul edilemez buldu ve 32 başvuruyu da oy birliğiyle reddetti.

TOPLAM 34 BAŞVURU YAPILDI

Sokağa çıkma yasakları sırasında AİHM'e toplamda 34 başvuru yapıldı. Adalet Bakanlığınca hazırlanan yazılı görüşler, 13 Temmuz 2017'de AİHM'e iletildi. AİHM, yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğini belirten 34 başvuru arasından daha önce 2 başvuruyu duruşmalı olarak incelemeye karar verdi.

Strazburg'da 13 Kasım 2018'de görülen duruşmanın ardından AİHM, 7 Şubat 2019'da açıkladığı kararlarla söz konusu 2 başvuruyu kabul edilemez buldu. Kararda, AİHM yetkisinin ikincilliğine atıf yapılarak başvurucuların, AİHM'den önce şikayetlerini Türk mahkemeleri önünde dile getirmeleri gerektiği belirtildi. Kararda, Anayasa Mahkemesi'nin tüketilmesi gereken ve etkili iç hukuk yolu olduğu vurgulandı.

AİHM, 4 Nisan 2019 tarihinde verdiği kararlarla, daha önceki kararlarına atıfta bulunarak Anayasa Mahkemesi önündeki başvuruların henüz inceleme aşamasında olduğunu, bu nedenle etkili iç hukuk yollarının tüketilmediğini belirtti ve diğer 32 başvuruyu da kabul edilemez buldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Avukat Ramazan Demir, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yeni bir durum değil bu. AİHM Orhan Tunç ve Ömer Elçi başvurularında yaptığı duruşmayı ve belirlediği kıstasları geriye kalan 32 başvuru için de uygulayacağını söylemişti zaten. Onlar için AYM’nin beklenmesi gerektiğini söylediği için bu başvurular için de aynısını söylemiş oldu." dedi. Demir, "Bugün duyurulan kararların yazımı süreci ancak bittiği için yeni yayınlanabildi. Öncü başvurular olarak kabul ettiği Tunç ve Elçi başvurularında söylediği gerekçelerle bütün dosyalar için Anayasa Mahkemesinin kararı beklenecek" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)